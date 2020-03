Arno Kamminga moet Olympische droom uitstellen: 'Dat de wereld platligt is onwerkelijk'

Arno Kamminga diende zich de afgelopen maanden aan als medaillekandidaat voor de Olympische Spelen. De schoolslagspecialist uit Katwijk zwom het ene na het andere record. Eremetaal in Tokio lonkte voor de 24-jarige zwemmer, die komende zomer voor het eerst in een Olympisch wedstrijdbad zou springen. Maar het coronavirus gooit roet in het eten. De Spelen zijn uitgesteld naar 2021. 'Het is hartstikke balen, hier droom je van jongs af aan van', zegt Kamminga op Radio West.

Maar uiteindelijk heeft hij wel begrip voor het besluit. 'Ik vind het goed dat ze deze keuze gemaakt hebben. Natuurlijk is het balen. De laatste vier jaar hebben voor mij helemaal in het teken van de Olympische Spelen gestaan. Het zou iets magisch moeten worden. Maar het idee dat de hele wereld platligt vanwege het virus, is nog onwerkelijker. Dit besluit kon niet uitblijven.' In de 124-jarige historie van de Olympische Spelen gebeurde het nog nooit dat het sportevenement werd uitgesteld. Kamminga was gekwalificeerd voor de 100 en 200 meter schoolslag.

Tekst gaat verder onder de audio.

Voor de Haagse Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, komt het besluit sneller dan verwacht. 'Je zag wel dat de internationale druk op de organisatie toenam', vertelt ze. 'Ik ben blij dat er nu helderheid is. De sporters kunnen nu een nieuw doel zetten om in 2021 te gaan shinen.' De nieuwe data van de Spelen zijn nog niet bekend. 'Misschien dat er nog wel wat sporters besluiten om niet te gaan, omdat zij na de Spelen in 2020 eigenlijk zouden stoppen. Die vragen zich misschien af: kan ik nog wel een jaar door?'

Vissen op het droge

Kamminga kan dat in ieder geval wel. Hij is topfit en slaagt er, ook zonder water, prima in fit te bijven. 'We worden nu ook wel de vissen op het droge genoemd, haha. Op dit moment ligt heel ons trainingsschema plat en we zitten ook nog eens in thuisisolatie. Dat doen we om gezond te blijven en de kans op besmetting te verkleinen. We moeten het voor nu even doen met een hometrainer en wat gewichten.' Kamminga ziet de Spelen in ieder geval met veel vertrouwen tegemoet.

Naast Kamminga hebben ook de Nederlandse voetbalsters hun debuut op de Olympische Spelen met een jaar uit moeten stellen. 'We zagen het al een tijdje aankomen. Maar als het definitieve besluit dan valt, komt dat toch wel even binnen', vertelt de Haagse bondscoach Sarina Wiegman. 'Ik ben wel blij dat het niet volledig gecanceld is. De Olympische Spelen moeten een feest zijn, voor iedereen. Dat kan op dit moment niet. Dus is het een goede zet om het een jaar uit te stelen.'

Wat voor de vrouwen wel vervelend is, is dat volgend jaar zomer ook het EK voetbal gepland staat. Wiegman gaat ervan uit dat het Europees Kampioenschap wordt opgeschoven. 'Praktisch gezien lijkt het me niet mogelijk om twee eindtoernooien achter elkaar te plakken in één zomer, dat zou heel onverstandig zijn', zegt Wiegman. 'Qua belasting van de speelsters is dat niet wenselijk.' Officieel moeten de voetbalsters zich nog kwalificeren voor het EK, maar dat is een formaliteit.

