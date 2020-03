Naast docent ook nieuwslezer: Zoetermeerse school maakt elke dag eigen journaal

'We merkten dat er een enorme behoefte was aan informatie. Natuurlijk sturen we mailtjes en brieven naar ouders', legt teamleider Rik Zwart van het ONC Clauslaan uit. 'Maar we vonden dat we een stap verder moesten gaan. Namelijk door leerlingen zelf toe te spreken.'

'Het geeft vertrouwen om elke dag op deze manier van je te laten horen als school', vertelt Taco Jacobs, terwijl hij zich klaarmaakt voor zijn dagelijkse lezing van het schooljournaal. 'Bovendien houdt dit de boel ook een beetje bij elkaar in deze vreemde tijden.'

'Als Michelinmannetjes'

In het ONC Clauslaan is een aantal examenleerlingen aanwezig om het schoolexamen te maken. Die examens zijn nu nog belangrijker, omdat het centrale examen niet doorgaat. Verder is het stil in het schoolgebouw. Behalve om 16.00 uur, want dan zit iedereen klaar voor het schooljournaal.

Met behulp van een echte autocue leest Jacobs als een ervaren journaallezer het bulletin van de dag voor. 'Ik vind het leuk om te doen en het voor elkaar te krijgen', vertelt hij. 'Het geeft een beetje stress, maar nu draait het echt goed en elke dag komt er wat meer bij. Zo hadden we een extra tekenopdracht en geven we de kinderen ook tips mee om te bewegen. Anders komen de leerlingen straks allemaal terug als Michelinmannetjes.'