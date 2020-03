Politie: minder misdaad, meer overlast en onrust door corona

De coronacrisis heeft een stevige invloed op een deel van de misdaadcijfers. Het aantal meldingen van woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij is volgens de politie de afgelopen week flink gedaald. Ook waren er aanzienlijk minder verkeersongelukken. De overlast en onrust in wijken nam daarentegen sterk toe, blijkt uit een eerste analyse die de politie maakte na het afkondigen van de kabinetsmaatregelen, anderhalve week geleden.

Max Daniel, een van de vier nationaal commandanten van de politie voor de coronacrisis, maant tot voorzichtigheid met het trekken van conclusies over de invloed die de crisis heeft op de veiligheid. 'Daarvoor zijn meer gedetailleerde cijfers over een langere periode nodig. Maar dát de crisis invloed heeft, is evident.'

Het totale aantal incidenten waarmee de politie te maken kreeg in de week van 9 tot 15 maart bedroeg 15.000. Een week later waren dat er 2500 minder. Het aantal meldingen van overlast, onrust en spanning in wijken steeg over dezelfde periode met 1400 naar een totaal van bijna 5500.

Regionale cijfers nog onbekend

Het aantal woninginbraken daalde van 430 naar 260, het aantal meldingen van zakkenrollerij liep terug van 220 naar 130 en het aantal fietsendiefstallen nam af van 1100 naar 750. Het aantal door de politie geregistreerde verkeersongevallen daalde van 1600 naar 900. Ook werden er minder bedrijfsinbraken en straatroven in de politiesystemen geregistreerd.

Het aantal meldingen van babbeltrucs, huiselijk geweld en online misdrijven (waaronder online oplichting) laat vooralsnog geen opvallende toe- of afname zien, zegt de politie. Wel is zichtbaar dat cybercriminelen inspelen op de actualiteit en onder meer proberen persoonsgegevens te bemachtigen door corona-gerelateerde phishingmails te sturen. Ook oplichters maken misbruik van de crisis, bijvoorbeeld door via websites mondkapjes aan te bieden die nooit worden geleverd. Hoe de cijfers precies liggen in onze regio kan de politie nu nog niet zeggen. 'Het is echt een globaal landelijk beeld.'

Politie even druk als altijd

Het kabinet ging anderhalve week geleden over tot sluiting van scholen, kinderdagverblijven, horecagelegenheden en sportclubs en riep op zo veel mogelijk thuis te werken.

Volgens Daniel heeft de politie het net zo druk als altijd. 'Het werk verandert, maar er komt door de crisis ook ongelofelijk veel op de organisatie af. Bovendien is het juist nu ontzettend belangrijk dat we volop aanwezig zijn in de wijken en in verbinding staan met mensen.'