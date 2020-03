Honderden Haagse ouderen ontvangen diepvriesmaaltijden

Honderden kwetsbare ouderen in de regio Den Haag hebben dinsdagmiddag diepvriesmaaltijden ontvangen. Het is de eerste lichting van de goede doelen-actie van de restaurantmanager Ben Lachhab.

Vorige week verzamelde initiatiefnemer Lachhab nog eten uit allerlei gesloten bedrijfsrestaurants. In de keukens van het hoofdkantoor van Shell werd dit eten omgetoverd tot diepvriesmaaltijden. 'We hebben in zeer korte tijd honderden maaltijden kunnen maken, echt geweldig', zegt Lachhab. De maaltijden staan opgeslagen in vriezers van het World Forum in Den Haag.

'Ik ken helaas veel schrijnende gevallen. Ook mensen die er gewoon niet voor durven uit te komen, omdat ze zich ervoor schamen', zegt maatschappelijk werker Els Beekhuis. De komende dagen worden de honderden maaltijden rondgebracht bij zo'n duizend ouderen in en rond Den Haag. Er is alleen één maar: 'Meld je aan als je echt niet anders kan', benadrukt Lachhab. 'Als dat zo is, dan komen we graag gratis het eten brengen.'

Eenzaam

Door de coronacrisis zijn veel wijkclubhuizen gesloten. Vooral ouderen zitten nu alleen thuis. 'Ik ben erg blij dat ik een maaltijd krijg. Zo heb ik ook nog een beetje het idee dat ik niet vergeten word', zegt Aal Hoogduin. Ze leeft alleen en eet normaal dagelijks bij een verzorgingscentrum. Maar die is nu gesloten. 'Ze gaat weleens naar de supermarkt, maar dat is levensgevaarlijk voor haar. Deze mevrouw heeft echt onze hulp nodig', zegt Els Beekhuis.

De komende dagen zullen er nog honderden maaltijden worden bezorgd. Vanaf zaterdag moeten dat er duizenden gaan worden, daar is nog wel wat hulp bij nodig.

Lees al het nieuws rondom het coronavirus in ons liveblog.