Opa en oma in tranen door stoepkrijttekening van kleinzoon (2): 'We missen hem heel erg'

Afgelopen weekend komt Paola Hoogervorst uit Alphen aan den Rijn op het idee om een actie te starten: de stoepkrijtchallenge. Daar zijn twee aanleidingen voor. Allereerst de uitspraak van koning Willem-Alexander in zijn toespraak: 'Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.' Daarbij ziet ze dat haar buurkinderen een stoepkrijttekening voor hun opa en oma maken.

Ton en zijn vrouw Nel zien hoe kleinzoon Jack zijn kunstwerk aanschouwt | Foto: Mirjam van 't Wout

'De stoepkrijtchallenge houdt in dat kinderen voor eenzame mensen een tekening maken met stoepkrijt', vertelt Hoogervorst. 'Om zo de buurt wat vrolijker te maken. En ook aandacht te hebben voor mensen die binnen zitten en geen contact meer kunnen maken met familie, vrienden of kennissen vanwege het coronavirus.'

Molen, hartjes en bloem

Mirjam van 't Wout, moeder van de 2-jarige Jack, ziet de oproep op Facebook voorbijkomen en besluit er direct gehoor aan te geven. Samen met haar zoontje schrijft ze 'Love you, opa en oma'. En de twee tekenen er een molen, hartjes en een bloem bij. 'Heb je je best erop gedaan?', vraagt de Alphense aan Jack. 'Ja!', roept hij vervolgens luid en met een grote glimlach.

Opa en oma zijn er nog altijd zichtbaar door geroerd. 'Een gemis', noemt Nel het feit dat ze haar kleinzoon voorlopig niet in de armen mag nemen. 'Hij is zo dichtbij, maar ook weer zo ver weg.' Haar man Ton vult met betraande ogen aan: 'We missen hem heel erg. Hij woont hiernaast, dus we zien hem iedere dag. Je groeit met hem op, maar nu mag je hem niet aanraken.'

Valentijn en Merlijn

Ook de opa en oma van Valentijn (9) en Merlijn (6) van Dijck wonen in dezelfde buurt als hun kleinkinderen. Zwaaiend en met hun duimen omhoog laten ze zien hoe blij het stel is met de speciaal voor hen gemaakte stoepkrijttekening. Het levert een brok in de keel op het geeft een kick als ze naar buiten kijken, laten ze telefonisch weten. 'Het leuke is dat je zelf kan maken wat je wilt', zegt Valentijn. 'Zoals een paddenstoel, regenboog of poppetje', aldus Merlijn. Valentijn: 'Of een graafmachine.'

Paola Hoogervorst ziet dat steeds meer mensen haar actie omarmen. Op social media wordt erover gesproken en worden foto's van stoepkrijttekeningen gedeeld. Maar wat haar betreft blijft het daar niet bij. 'Ik wil dat het landelijk wordt opgepakt en dat in heel Nederland mensen gaan tekenen. En dat de gevallen van eenzaamheid in kleine beetjes minder worden op deze manier.'

