Wijkagent Kaag en Braassem zet 'jongeren zonder corona-besef' huis uit

'Totaal geen corona-besef', merkte Wilthof. Daarop sprak hij de jongeren aan en zette hij hen het huis uit. 'Eerder deze week heb ik ook al een achttal feestende jongeren op hun verantwoordelijkheid gewezen', laat de wijkagent weten. Hij vraagt zich af of deze jongeren ongelooflijk naïef zijn. 'Of gewoon heel dom?'

Maandagnacht sprak ook de Leidse wijkagent Eric van Dommelen al zijn verbazing uit over de reacties die hij en zijn collega maandagavond kregen na het aanspreken van jeugd in verband met de afgekondigde coronamaatregelen. 'Lekker boeiend die boete, die betaalt mijn vader toch wel', kregen ze onder meer te horen. 'Jullie zitten ons alleen maar moeilijke vragen te stellen, tssss', werd de wijkagenten verweten. 'Het dringt nog steeds niet door wat er in Nederland en daar buiten gebeurt', stelt Van Dommelen teleurgesteld vast.

'Het interesseert hen werkelijk geen reet'

En het was maandag niet de eerste keer dat Van Dommelen dit meemaakte. Afgelopen weekend kreeg hij ook al zulk soort reacties toen hij jeugd aansprak. 'Het blijft me echt verbazen hoe totaal gedesinteresseerd de jeugd is', verzuchtte de wijkagent na die confrontatie. 'Het enige dat hen boeit is of ze dadelijk nog internet hebben, sigaretten kunnen kopen en pizza's en patat kunnen bestellen. Het interesseert hen werkelijk geen reet. Wat je ook vertelt...'

Ook wijkagent Rob Draisma, die werkzaam is in de gemeente Zuidplas, laat weten zich hieraan te ergeren. 'Maar ik probeer me het volgende voor te houden: de hersenen zijn in de puberteit gewoon nog niet optimaal ontwikkeld. Pubers zoeken risico's op en voelen minder remmingen. Ze overzien de gevolgen van hun gedrag op de lange termijn minder goed.'

'Doe effe chill'

Van Dommelen benadrukt dat ze als wijkagenten het gesprek aan blijven gaan. 'Ondanks dat ik soms uitgelachen word en te horen krijg dat ik 'effe chill' moet doen.'

LEES OOK: Burgemeester Lenferink roept jongeren op om maatregelen serieus te nemen