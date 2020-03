Bedrijven Bollenstreek vragen massaal steun aan

Bedrijven in de Bollenstreek vragen massaal financiƫle steun aan, omdat ze in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. In een week tijd klopten ruim 1.200 bedrijven aan bij ISD Bollenstreek, de sociale dienst van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Normaal gesproken melden zich bij de ISD zo’n dertig bedrijven per jaar voor steun van de overheid. 'Er zijn nu - in een week tijd - 1226 aanmeldingen binnengekomen en dat aantal loopt elke dag op', zegt Elian Cozijn van de ISD. 'De telefoon staat roodgloeiend.'

Het kabinet kondigde vorige week een groot pakket met steunmaatregelen aan voor ondernemers. Voor zelfstandigen heeft het kabinet een tijdelijke regeling ingesteld waarbij zzp'ers voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure een aanvulling op het inkomen kunnen krijgen. Het gaat om een gift van ongeveer 1500 euro per maand en dus in totaal om 4500 euro.

'Allerlei sectoren'

Volgens Cozijn zijn de ondernemers die bij de ISD aankloppen 'heel divers'. 'Het gaat om zzp'ers en mkb'ers in allerlei sectoren.'

De uitvoering van de regelingen is nog niet bekend - Woordvoerder ISD Bollenstreek

De bedrijven krijgen niet gelijk geld gestort. De ISD wacht eerst op duidelijkheid vanuit het Rijk. 'De minister heeft steunmaatregelen aangekondigd, maar de uitvoering van die regelingen is nog niet bekend.' De ISD is daarom druk bezig met voorbereidingen treffen, maar kan verder nog niets. 'Zodra er meer duidelijkheid is vanuit de landelijke overheid, kunnen we verder en gaan we ondernemers benaderen.'

Eerder deze week werd bekend dat ook in Den Haag ondernemers zich in groten getale melden voor steun. Maandag hadden al drieduizend zelfstandigen die een beroep willen doen op inkomensondersteuning zich gemeld op het Haagse stadhuis.

