'Ik was echt even ontdaan': Tim Akkerman ziet Passion-droom in duigen vallen

Hij noemde het een 'mijlpaal in zijn muzikale carrière', de hoofdrol die hem was toebedeeld in het musicalspektakel The Passion. Maar Tim Akkerman ziet die droom in duigen vallen. The Passion gaat dit jaar definitief niet door vanwege het coronavirus. De organisatie liet eerder deze week nog weten dat het evenement eventueel zonder publiek zou plaatsvinden, maar dat plan is nu ook van de baan. Dat bevestigt de gemeente Roermond waar het Paasspektakel dit jaar zou plaatsvinden.

'Ik was echt even ontdaan, toen ik dit nieuws kreeg te horen van de mensen die aan The Passion werkten', laat Akkerman woensdagochtend weten. 'Heel teleurgesteld, even in mineur. Maar na een nachtje slapen, ga je toch relativeren. We hebben een heel mooie periode achter de rug. We hadden al dingen van tevoren opgenomen en dat was een heel mooie ervaring. Het is uiteraard jammer. Ik heb hier ontzettend naar uitgekeken.'

Hij vindt het besluit ook 'super zuur' voor de mensen die ontzettend hard aan The Passion hebben meegewerkt. 'Hier zijn heel veel uren in gestoken', weet Akkerman. 'Maar als je naar het grotere geheel kijkt, dan denk ik dat er wel ergere dingen zijn op dit moment...'

Herkansing

De Haagse zanger heeft te horen gekregen dat er wordt bekeken of het wellicht mogelijk is met dezelfde cast te werken aan de editie van 2021. 'Ze hebben me gevraagd deze datum in ieder geval vrij te houden volgend jaar. Het zou mooi zijn om het dan alsnog te doen. Met hetzelfde team, zoals het had moeten zijn. Maar je weet niet hoe dingen lopen. Misschien heb ik dan wel een wereldhit en ben ik de wereld over aan het reizen.'

