Haagse hotels in misère door coronacrisis: 'Stop toelating nieuwe hotels'

Hotels in Den Haag en Scheveningen willen dat de gemeente voor onbepaalde tijd stopt met het toelaten van nieuwe hotels in de stad. Ook moet de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting van tafel. Dat schrijft het bestuur van het samenwerkingsverband van kleine en middelgrote hotels en appartementen 'Residentie Hotels' in een brief aan de gemeenteraad. Vanwege de coronacrisis beleven hotels en appartementen in Den Haag zware tijden.

De brief is een reactie op het vorige week door het Haagse college gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers, zelfstandigen en andere mensen die getroffen worden door de gevolgen van de coronamaatregelen. Donderdag laat de gemeenteraad zich door het college bijpraten over het steunpakket in een openbare werkbespreking.

Maatregelen die het Haagse college neemt zijn onder andere de mogelijkheid voor ondernemers om tegen een verlaagd rentepercentage een lening te krijgen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Ook mogen bedrijven de betaling van gemeentelijke belastingen, zoals de toeristenbelasting en de onroerendezaakbelasting, uitstellen. En de gemeente gaat coulant om met ondernemers die schulden hebben.

Hoogseizoen

Residentie Hotels verwacht dat met het steunpakket de meeste ondernemers voor de komende weken of maanden geholpen zijn. 'Maar aan het uitstel van verplichtingen komt ook een eind, gelukkig maar', schrijft bestuursvoorzitter Arjan Verburg. De hotels hopen erop dat ze in de loop van juni weer volop aan het werk kunnen. 'Zodat er in het hoogseizoen geld kan worden verdiend om uitgestelde betalingen te voldoen.'

Toch vreest Residentie Hotels op langere termijn problemen als er in de toekomst veel hotels bijkomen. 'Berekend op aanhoudende hoogtijdagen en sterke ambities zijn in het recente verleden veel vergunningen verleend voor de bouw van nieuwe hotels', schrijft Verburg. 'Zoals bij u wellicht bekend gaat het om duizend hotelkamers in de komende 18 tot 24 maanden. Voor sommige kleine hoteliers kan dit de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Stop de toetreding van nieuwe spelers op de markt daarom voor onbepaalde tijd.'

Druk op tarieven

Ook de verhoging van de toeristenbelasting moet wat Residentie Hotels betreft niet doorgaan. 'Meer belasting betekent vanzelfsprekend meer druk op de tarieven. Een druk die hoteliers op het moment niet kunnen gebruiken.'

Daarnaast roepen de hotels het college op om Den Haag en Scheveningen te laten 'bruisen' als de situatie weer normaal wordt. 'Hierbij kan de stad letterlijk gaan bloeien door de buitenruimtes en de boulevard op te fleuren en tijdig aan te pakken (Klein Keukenhof aan zee). Of spreekwoordelijk, door evenementen groot en klein makkelijker toe te staan en te ondersteunen.'

Seizoen verlengen

Ook willen de hotels een verlenging van het seizoen. 'Door bij te dragen aan activiteiten die moeten plaatsvinden in eind september en oktober wordt de piek uitgesmeerd. Dat geeft ons de tijd om ons omzetverlies langer in te lopen.'