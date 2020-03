Verdriet vanwege vernield kabouterbos: 'Kinderen denken dat ze zijn doodgemaakt'

Een boswachter heeft ooit de eerste kabouter in de duinen neergezet. Steeds meer mensen hebben er een kabouterbewoner bijgezet waardoor een heel dorp is ontstaan. Nu is er weinig meer van over. 'Het ergste vind ik het verdriet van de kinderen. In hun ogen zijn de kabouters doodgemaakt', zegt Tim Langeveld uit De Zilk.

'Er staan kabouters met echt serieuze emotionele waarde', gaat Tim verder. 'Kabouters zijn daar neergezet door vaders, moeders, opa's of oma's die overleden zijn. Of er zijn kabouters neergezet ter nagedachtenis aan overleden kinderen.'

'Het is iets unieks, het is ook echt in de duinen. Dat maakt het bijzonder', aldus Tim, die het er niet bij laat zitten. Er is een Facebookpagina aangemaakt voor kabouterdorp De Zilk. In juni, nadat de coronaperikelen hopelijk over zijn, hoopt hij een bijeenkomst te kunnen organiseren waarbij iedereen een kabouter mag neerzetten.

