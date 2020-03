'Een afscheid in een ongemakkelijke situatie', Aptroot vertrekt als burgemeester van Zoetermeer

In het najaar van 2012 verruilde Aptroot, een VVD'er in hart en nieren, het strijdtoneel van de Tweede Kamer voor het burgemeesterschap in Zoetermeer. Na 7,5 jaar gaat hij maandag met pensioen. Toen hij in november zijn afscheid aankondigde, had hij nooit gedacht te zullen vertrekken in een, zoals hij het zelf noemt, 'heel ernstige situatie'.

'Er zijn veel mensen die zeggen: wat erg dat je afscheidsfeestje nu niet doorgaat.' Maar dat is het minste waar de afzwaaiend burgemeester zich nu zorgen om maakt. 'Ik vind het veel erger voor de mensen die gezondheidszorgen hebben of hun moeder of oma niet kunnen zien. En voor de mensen die hun baan misschien kwijtraken en ondernemers die niet weten of ze het redden.' De maatregelen die onlangs werden genomen door de regering, zoals extra bevoegdheden voor burgemeesters, zijn volgens hem dan ook hard nodig. 'Je hebt altijd van die idioten die denken: het treft mij toch niet. Die moet je gewoon hard aanpakken.'

Nachtclubs dicht na beschietingen

En hard aanpakken is iets waar Aptroot niet vies van is. Tijdens zijn burgemeesterschap werden in Zoetermeer meerdere malen nachtclubs, zoals Club Magnum en Club Cobra, beschoten. De burgemeester sloot Club Magnum voorgoed. Ook Club Cobra moest eind november de deuren voor een jaar lang sluiten.

De politie onderzoekt een schietpartij bij Club Magnum | Foto: Regio15

In hetzelfde pand als Magnum zaten eerder Club One en Club No Limit, die na schietincidenten ook al hun deuren hebben moeten sluiten. 'Dit soort clubs wil je absoluut niet in je stad. Het liefst zou ik ze voor de eeuwigheid willen sluiten. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt, want dit risico wil ik niet in Zoetermeer', zei Aptroot eerder vastberaden.

Meerdere hoogtepunten

Aptroot kreeg waar hij om vroeg toen hij een andere uitdaging zocht. 'Ik was 61 jaar oud toen ik solliciteerde. Ik wilde graag nog een keer een andere baan. Er waren meerder vacatures, maar ik wilde graag in Zoetermeer burgemeester worden. Ik houd van een beetje reuring en in Zoetermeer gebeurt er veel.'

'Iedereen dacht dat de stad wel een beetje af was'

Alleen maar kommer en kwel was het zeker niet in de stad met meer dan 125.000 inwoners, zegt Aptroot. Integendeel. Daarom vindt hij het lastig kiezen wat het hoogtepunt van zijn burgemeesterschap was. 'Dat is een ingewikkelde vraag. Het zijn er een aantal, zoals de komst van een derde treinstation: station Lansingerland-Zoetermeer.' Maar ook de uitbreiding van SnowWorld is voor de burgemeester een hoogtepunt. 'Dat heeft jaren geduurd, maar uiteindelijk lukte het. Daarnaast is het Stadshart vernieuwd en uitgebreid. Het mooie is dat Zoetermeer begonnen is aan een nieuwe groeifase, terwijl iedereen dacht dat die stad wel een beetje af was.'

Station Lansingerland-Zoetermeer | Foto: Omroep West

Daar ligt volgens Aptroot de grootste uitdaging voor zijn opvolger: om de grote hoeveelheid woningen die op de planning staat te realiseren en tegelijkertijd de kwaliteit in de stad te verhogen.

Dieptepunten: drama's binnen gezinnen

Naast de huidige coronacrisis waar we middenin zitten, zijn de dieptepunten volgens Aptroot vooral de drama's die soms in gezinnen plaatsvinden. 'Dat zijn voor mij eigenlijk de dingen waar ik niet over praat. Als burgemeester kan je in dat soort situaties een bijzondere rol vervullen. Dan ben je echt burgervader en ga je bij mensen langs om ze te condoleren, de verhalen aan te horen en te praten over hoe het verder gaat. Dat vind ik heel diep ingrijpend.'

Een voorbeeld daarvan is het heftige ongeluk begin 2019 op de kruising Stationsstraat/Karel Doormanlaan, waarbij een meisje onder een vrachtwagen terechtkwam en zwaargewond raakte. 'Dat vond ik heel emotioneel. Ik heb veel contact gehad met het meisje en haar moeder. Dat hakt er wel in.' Aptroot kreeg toen ook te maken met boze buurtbewoners, die wilden dat het kruispunt werd aangepast. Er gebeurden daar namelijk meer ongelukken. De verkeerssituatie is toen meteen aangepast en in de toekomst komt er een omleidingsroute voor vrachtwagens.

Een fietser kwam in 2019 bij de Karel Doormanlaan onder een vrachtwagen terecht | Foto: Regio15

Hoe ingrijpend het soms ook is, het contact met mensen is voor de vertrekkend burgemeester iets wat hij het meest gaat missen. 'Met dit werk sta je midden tussen de mensen. Je spreekt met veel mensen in de stad en je wordt vaak aangesproken. Dat is gewoon leuk, dat mis ik nu al een beetje aangezien ik nu thuis werk.'

'Energie vooral gebruiken voor crisis'

Zijn vertrek wordt, zoals eerder gezegd, een afscheid in stilte. 'Het is nu allemaal anders. Dinsdag zou er een mooi afscheidsfeest zijn. Dan zou ik voor de laatste keer het woord mogen voeren, maar dat gaat allemaal niet door.' Hoe kunnen de Zoetermeerders dan afscheid nemen? 'Niet', antwoordt Aptroot. 'Maar, mijn vrouw en ik blijven hier in Zoetermeer wonen dus ik ga heel veel mensen de komende jaren tegen komen. Dat echte afscheid is nu onverantwoord en het mag gewoon niet meer.'

Om het vertrek maandag niet helemaal geruisloos te laten verlopen, is de gemeente via Facebook een actie begonnen waar inwoners een (video)boodschap achter kunnen laten voor Aptroot. 'Dat vind ik lief en het doet me wel wat, maar we zitten in een crisis dus laten we vooral al onze energie gebruiken om te voorkomen dat meer mensen besmet raken en dat we de mensen in de zorg zo veel mogelijk steunen.' Want we zitten echt in een hele ernstige crisis, zegt de 69-jarige bestuurder die al meerdere crises heeft meegemaakt. 'Zoals de oliecrisis en de financiële crisis, maar deze is veel erger.'

'Ik was bereid langer door te gaan'

Heeft Aptroot getwijfeld zijn vertrek uit te stellen vanwege de coronacrisis? 'Ja, dat spookte wel door mijn hoofd en er is ook naar gevraagd. Als mensen mij vroegen: ben je bereid om te blijven, dan zei ik: als dat nodig is, dan doe ik dat. Maar er was in feite al een waarnemer gevraagd en het was dus kennelijk te laat om die procedure te stoppen. Misschien is het ook wel goed zo, ik weet het niet. Maar ik zou nooit uit mezelf zeggen dat ik niet bereid ben nog even door te gaan.'

Wat hij na zijn laatste dag gaat doen, weet Aptroot nog niet. 'Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik ben tot en met maandag gewoon aan het werk en dan stop ik. Dan gaan mijn vrouw en ik even tot rust komen. In het najaar wil ik wel weer aan het werk, maar niet zoals ik nu doe. Dus niet zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Ik weet niet wat er op me af komt, misschien ga ik wel vrijwilligerswerk doen. Ik laat me eerst even in het zogeheten pensioengat vallen en dan zie ik het wel. Ik heb een hele leuke vrouw, heel leuke kinderen en acht hele leuke kleinkinderen. Daar nog meer tijd mee besteden is een perfect onderdeel van het pensioenplan.'