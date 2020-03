Begrip en opluchting bij Maureen Koster over uitstellen Olympische Spelen

Het hoge woord is er sinds dinsdagmiddag uit: de Olympische en Paralympische Spelen in het Japanse Tokio gaan deze zomer niet door. Het grootste sportevenement ter wereld wordt uitgesteld tot 2021. Een besluit dat Maureen Koster, een van de Alphense troeven, zag aankomen.

'Er waren steeds meer sportbonden die zeiden sporters niet te sturen', zegt Koster tegen mediapartner Studio Alphen. 'Ook waren er veel vragen over hoe de Spelen eerlijk konden verlopen, omdat je in het ene land wel mag trainen en in het andere land niet, wedstrijden die wegvielen.' Ze vindt het dan ook een terecht besluit.

Het uitstelbericht is ook een opluchting voor Koster. 'Het was erg spannend, ik had me nog niet gekwalificeerd. De wedstrijd waar ik me wilde kwalificeren, ging niet door.' De 27-jarige atlete had begin mei in de Verenigde Staten de limiet willen lopen. Op basis van haar wereldranglijst had ze zich wellicht net aan geplaatst voor Tokio. 'Maar dat kon niemand mij met zekerheid vertellen.'

Jaar langer om voor te bereiden

Ondertussen probeert Koster er maar het positieve uit te halen. 'Deze maand ben ik een jaar geleden geswitcht van coach. Ik kan nu een jaar langer onder hem trainen', vertelt Koster, die aast op een finaleplek op de 5000 meter (atletiek). Ze traint voorlopig in Nederland in plaats van Engeland. Flexibel en creatief, zegt ze zelf. 'Ik probeer heel gestructureerd twee of drie keer per dag te trainen en mijn trainingstijden aan te houden. Dat gaat heel goed. En voor de rest veel binnenblijven.'

Niemand weet wanneer er weer atletiekwedstrijden zijn en of er überhaupt nog gesport wordt dit kalenderjaar. 'Ik hoop van harte dat er op een gegeven moment weer wedstrijden komen. Dat is ook mijn motivatie om door te blijven trainen', zegt Koster. Eind augustus staan in de Franse hoofdstad Parijs de Europese kampioenschappen gepland. 'Ik wil me graag dit jaar nog kwalificeren voor de Olympische Spelen.'

