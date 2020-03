Haagse Markt per direct gesloten door gemeente: 'Heel zuur dit'

Onderzocht wordt of er voor uitsluitend kramen die eten en drinken verkopen een oplossing kan worden gevonden. Dat de kramen met primaire levensbehoeften door kunnen gaan met de verkoop. De mogelijkheid met kramen vol voedselwaren wil de gemeente komende vrijdag al uitproberen. Dat zal dan zijn met beperkte toegang en strakke handhaving. 'Dan zal er net als bij supermarkten een deurbeleid worden gevoerd', zegt Remkes daarover.

'Het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod', zegt de gemeente in een verklaring. 'Dat was een reden om de markt zo lang mogelijk open te houden. Het leek dat mensen zich maandag beter aan de richtlijnen hielden, maar vandaag werd er geen 1,5 meter afstand gehouden.'

'Heel zuur'

De marktkooplui die plotseling hun kraam moesten opdoeken zijn ontevreden met het besluit van de burgemeester. Zo ook Chris Kalkman. Voordat hij vandaag zijn snoepkraam halsoverkop moest sluiten was er volgens hem 'maar een kwart van het normale aantal bezoekers' aanwezig. Kalkman heeft net als vele anderen de nodige maatregelen getroffen in verband met het coronavirus.

'De afgelopen week is alles ervoor gedaan om het allemaal veilig en gezond te laten verlopen. Er hangen posters en we houden ruimte tussen de klanten. Dan is het heel zuur dat de markt nu wordt gesloten', aldus een teleurgestelde Kalkman. 'Maar als de burgemeester zegt dat de volksgezondheid in gevaar is, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet zo is? Ik had alleen liever gehad dat de optie er was geweest om nog even door te verkopen, in plaats van dat alles nu wordt weggegooid.'

Huren opgeschort

'De huren worden ook opgeschort', zegt de fractievoorzitter van het CDA in de Haagse gemeenteraad, Kavish Partiman. 'In moeilijke tijden moeten de ondernemers zeker tegemoet worden gekomen. Nu kijken hoe de handhaving zal verlopen op het food-gedeelte.' Eerder hadden meerdere partijen bij Remkes aangedrongen op het sluiten van de markt. Een aantal partijen reageert dan nu ook positief op het besluit van de waarnemend burgemeester. 'Het duurde te lang', aldus Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid. En zijn collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP noemt het wel jammer dat het 'eerst uit de hand moest lopen'.

De gemeente Den Haag gaat de komende twee dagen ook op zoek naar plekken in de stad waar hardnekkige overtredingen van de landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus plaatsvinden. Die ‘excessen’ worden als eerste aangepakt op het moment dat daarvoor een wettelijke basis is. Tot dat moment wordt er gehandhaafd met behulp van de bestaande regels. En als dat nodig is worden daarbij ook noodbevelen uitgevaardigd.

LEES OOK ONS LIVEBLOG OVER HET CORONAVIRUS