Parkpop houdt hoop, Tong Tong Fair probeert te verplaatsen

Organisatoren van festivals zijn druk bezig om te kijken wat er voor hen deze zomer nog mogelijk is, nu alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo houdt de organisatie van het jubilerende Parkpop hoop dat het evenement kan doorgaan en kijkt de Tong Tong Fair of verplaatsing mogelijk is. Ook het Varend Corso en de avondvierdaagsen zijn afgelast.

Dit jaar zou het veertigjarig bestaan van Parkpop uitgebreid gevierd worden in het Zuiderpark in Den Haag. De organisatie achter het muziekfestival hoopt dat het evenement alsnog door kan gaan. Claudia Raven van Ducos Productions, het productiebedrijf achter Parkpop, is optimistisch: 'Wat betreft het Parkpop-weekend, vrijdag, zaterdag en zondag in het Zuiderpark eind juni: wij gaan er nog steeds van uit dat het doorgaat. Artiesten hebben nog niet gecanceld en van overheidswege zijn evenementen verboden tot 1 juni.'

Volgens Raven gaat de organisatie de situatie van week tot week in de gaten houden. 'Het volgende ijkmoment is 6 april, als de overheid bekend maakt wat de effecten zijn van de genomen maatregelen. Aan de hand daarvan kan dan hopelijk een voorzichtige prognose geformuleerd worden. Wel hebben wij tot die tijd alles even op hold gezet'.

Tong Tong Fair

De Tong Tong Fair, de grootste Indische happening buiten Azië, zou van 28 mei tot en met 3 juni op het Haagse Malieveld gehouden worden. 'We zagen de bui al hangen, zeker omdat we een internationaal evenement zijn', vertelt Florine Koning van de organisatie.

'We onderzoeken de mogelijkheden om de Tong Tong Fair te verplaatsen en het dan van 3 tot en met 13 september op het Malieveld te houden. We zijn daarvoor in onderhandeling met Staatsbosbeheer (de eigenaar van het Malieveld) over de voorwaarden. Wat fijn is, is dat bijna alle standhouders en artiesten hebben aangegeven op die data te kunnen.'

Varend Corso

Het bestuur van Varend Corso Westland heeft besloten om het evenement dit jaar af te gelasten vanwege het coronavirus. Dat stond gepland van donderdag 2 tot en met zondag 5 juli. Door het verbod op samenkomsten tot 1 juni, hebben de werkgroepen en deelnemers niet genoeg tijd voor de voorbereidingen en opbouw.

Avondvierdaagsen

De Week van de Avond4daagse, van 25 tot en met 29 mei, wordt geannuleerd. Dat meldt de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).? De avondvierdaagsen, die traditiegetrouw eind mei en begin juni in tal van plaatsen worden gehouden, gaan niet door. Daaronder vallen alle wandeltochten van de ruim 600 organisaties die bij de KWBN zijn aangesloten. Jaarlijks doen zo'n half miljoen kinderen mee aan de wandelingen.

