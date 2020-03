'Samen staan we sterk', een liedje uit Leiden om gewoon even blij van te worden

Leidenaar Arno Dreef is muziekproducent. Hij keek vorige week ineens tegen een lege agenda aan. Toen kwam hij samen met collega-muzikanten op het idee om een lied te maken voor alle mensen die er in deze moeilijke tijden toch wat van proberen te maken. 'Het belangrijkste voor ons is dat we met dit stukje muziek mensen gewoon even blij kunnen maken', vertelt Arno. 'Dat ze even het idee hebben dat ze goed bezig zijn.'

Het lied en de clip zijn niet gemaakt om geld mee te verdienen, ook al hebben muzikanten het best moeilijk in deze tijd. 'Dat klopt', zegt Arno. 'Het is ook best even wennen dat alle optredens zijn afgelast. Het enige voordeel is dat we nu veel meer kunnen schrijven en opnemen.'

