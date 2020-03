Verpleeghuizen ingeschakeld voor opvang coronapatiënten

Een lange gang, met aan beide kanten kamers waar normaal gesproken mensen verblijven die revalideren na een beroerte of ingrijpende operatie. De vierde verdieping van het revalidatiecentrum zal de komende tijd door een heel andere groep gebruikt worden: coronapatiënten waarvan de situatie nog te slecht is om naar huis te kunnen, maar die niet meer in een ziekenhuis passen vanwege de grote druk op de zorg daar.

Volgens Michèle van Tiggelen, specialist ouderengeneeskunde bij Florence, is de opvang bedoeld om de ziekenhuizen te ontlasten. 'De coronapatiënten hier zullen in principe 60-plussers zijn. Maar als de nood hoog is kunnen dat ook jongere patiënten worden. Dat zijn patiënten die nog net wat meer herstel nodig hebben. We verwachten dat ze met een dag of tien weer goed genoeg zijn om naar huis terug te gaan.' Naar verwachting zullen vrijdag de eerste twee corona-gevallen vanuit Haagse ziekenhuizen worden overgeplaatst naar Westhoff.

Opvang ook mogelijk bij andere instellingen

Net als Florence, wordt de komende tijd op meer verpleeghuizen in de regio een beroep gedaan. In verschillende regionale overleggen zijn organisaties als HWW Zorg, Saffier, WZH, en WelThuis gevraagd klaar te staan als de nood aan de man is. De tijd lijkt nu rijp voor deze extra opvang, omdat de druk op de intensive care-bedden de komende week enorm zal toenemen, is de verwachting.

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care houdt bij hoeveel patiënten in Nederland op een IC liggen. De vereniging schat in dat komende week zo'n 1600 plekken nodig zijn, terwijl het aantal bedden op dit moment rond de 1200 ligt. Patiënten die overgeplaatst kunnen worden naar andere locaties, maken ruimte vrij. Daarmee is een belangrijk deel van de puzzel nog niet gelegd: Er wordt door de ziekenhuizen ook hard gewerkt om meer apparatuur te krijgen die geschikt is voor coronapatiënten.

De coronapatiënten in Westhoff zullen worden verzorgd door medewerkers van Florence. Dat zijn verpleegkundigen die al ruime ervaring hebben in het verzorgen van mensen waarbij infectiepreventie nodig is. Denk dan aan het voorkomen van verspreiding van ziekenhuisbacterie MRSA, het norovirus en de griep.

De medewerkers die op de corona-afdeling werken zullen beschermende kleding dragen. En om de afdeling te isoleren van de rest van het revalidatiecentrum, wordt gebruik gemaakt van een aparte ingang. Ook zullen verpleegkundigen in een soort sluis om moeten kleden.

Zorg om niet-coronapatiënten

De overige verdiepingen van het revalidatiecentrum blijven tijdens de corona-opvang bestemt voor patiënten die daar zijn om te revalideren. Alles wordt in het werk gesteld om die kwetsbare groep niet in contact te laten komen met de coronapatiënten. Begin deze week zijn de tientallen revaliderende naar een andere plek in het pand verplaatst.

Een familie van een revaliderende patiënt heeft bij Omroep West zorgen geuit over deze situatie: kan dat wel, zo'n kwetsbare groep die in hetzelfde pand verblijft als coronapatiënten? Volgens specialist ouderengeneeskunde Van Tiggelen is er geen reden tot zorg: 'We hebben alles op alles gezet om de coronapatiënten strikt gescheiden te houden van onze patiënten die hier normaal revalideren. Die mensen komen niet in aanraking met elkaar en lopen dus ook geen risico op besmetting. Het personeel ook niet, omdat we de maatregelen van het RIVM volgen.'

