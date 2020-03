Naaiatelier in Leiden maakt mondkapjes: 'We hebben 9700 bestellingen binnen'

Wat begon als een simpel idee is een beetje uit de hand gelopen. Kleurstof kwam in actie toen duidelijk werd dat er een tekort aan mondkapjes ontstond vanwege het coronavirus. 'Ik geef naailessen, maar dat ligt stil, dus ik dacht, wat kan ik nu doen?', zegt Marlous Nacken.

Dus ze bedacht om voor haar cursisten uitlegvideo's te maken over hoe je een mondkapje naait. 'Ik zette dat op Facebook en sindsdien gaat het hard', vertelt Marlous.

9700 mondkapjes, and counting

'Meteen kwam de vraag vanuit zorginstellingen: kan ik het ophalen? hoe laat is het klaar?' Inmiddels zijn er 9700 mondkapjes aangevraagd door 65 verschillende partijen. 'En dan heb ik nog vijftig onbeantwoorde e-mails.' Zo'n driehonderd mensen zijn op dit moment druk bezig met het maken van de mondkapjes.

'Wij zijn heel blij met ze'

Eén van de zorginstellingen die een bestelling deed is Euser Care uit Leiden, een thuiszorgorganisatie voor palliatieve zorg. 'Alle mondkapjes gaan naar de ziekenhuizen. En de veiligheid van mijn personeel gaat voor. Iets is beter dan niets', zegt Esther Euser, oprichtster van Euser Care.

'We zijn echt heel blij met ze! Doordat zij dit doen, kunnen wij doorwerken, want juist in deze fase moeten wij aan de bak.'

Esther Euser en haar collega hebben hard nieuwe mondkapjes nodig | Eigen foto (met oude mondkapjes)

Zijn de mondkapjes wel geschikt?

Volgens het naaiatelier zijn de mondkapjes niet bedoeld als zelfbescherming voor mensen die met coronapatiënten werken. 'We realiseren ons dat de mondkapjes die we thuis naaien niet vergelijkbaar zijn met professionele mondkapjes die ze in het ziekenhuis maken', zegt Marlous.

Maar, ze vormen wel een barrière voor nies en hoestdruppels waarmee het virus kan worden overgedragen, aldus het atelier. 'Ze zijn bedoeld voor medewerkers in de thuiszorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg, hospices en huisartsenzorg. Wij volgen de vraag van de zorgverleners, die moeten beslissen of ze de mondkapjes geschikt vinden', zegt Marlous.

Zelfgemaakte mondkapjes | Foto: Atelier Kleurstof Leiden

Zoeken naar materiaal

Doordat er zoveel aanvragen liggen, is het wel zoeken naar materiaal, zoals de stofzuigerzakken. Zelf heeft Marlous al haar eigen stoffen voor de mondkapjes al weggegeven aan de naaisters.

Het naaiatelier werkt ook samen met het Hollands Stoffenhuis in Katwijk. 'We hebben wel het liefst dat mensen daar zelf hun stoffen inkopen, tenzij je daar écht de financiële middelen niet voor hebt. Maar ik kan niet oneindig stof weggeven', zegt Marlous, die dit verder volledig gratis doet. Het is volgens haar nu de tijd niet om hier geld voor te vragen.

Een boel geregel

Het idee dat spontaan ontstond blijkt al met al een boel geregel. 'Omdat het zo druk is, zoeken we nu uit of we subsidie kunnen krijgen voor dit initiatief. Daarmee zouden we dan de verzendkosten kunnen betalen', zegt Marlous.

Atelier Kleurstof, dat in de Meelfabriek in Leiden zit, krijgt daar veel hulp. 'We hebben ruimte tot onze beschikking en de conciërge helpt mee door het pand op tijd te openen. Het Leidse atelier is inmiddels het contactpunt voor Zuid-Holland.

Naaisters maken mondkapjes bij Atelier Kleurstof | Foto: Atelier Kleurstof

