Oproep aan wethouder Sport: 'Scheld huur helemaal kwijt'

Haagse sportverenigingen hoeven de huur van hun accommodatie niet te betalen zolang er geen gebruik gemaakt kan worden van de sportvelden. Maar de huur wordt ook niet helemaal kwijtgescholden, laat wethouder Hilbert Bredemeijer (Sport) in een brief aan de clubs weten. Ze mogen de huur van de komende maanden wel later betalen.

'Het is niet het bericht waar we op hadden gehoopt', zo reageert Ron Jansen, voorzitter van HVV Laakkwartier, op de brief die hij woensdagavond ontving. In de brief geeft de gemeente aan de huur van de sportaccommodaties wel te factureren, maar dat de verenigingen deze factuur ook later mogen betalen. 'De gemeente kan de incasso wel opschorten, maar in de toekomst moeten we de huur dan toch een keer betalen. En als we zoveel inkomsten missen, dan gaat dat voor veel clubs een probleem worden.'

Jansen spreekt als voorzitter van Laakkwartier veel verenigingen in de stad en is een belangrijke spreekbuis van het amateurvoetbal. Hij ziet in de brief die hij woensdag van de wethouder kreeg nog wel openingen. 'Het lijkt erop dat de wethouder tijd gekocht heeft, want hij heeft het over vooralsnog. Dat biedt ruimte en ik hoop dat de gemeente alsnog gaat zeggen dat de huur kwijtgescholden gaat worden van de maanden dat er niet gesport mag worden.'

Contributie

Voor de sportverenigingen heeft het stilleggen van de competitie grote gevolgen, vertelt Jansen. 'Er zijn geen wedstrijden en geen evenementen op de clubs. Dat betekent dat een groot gedeelte van de inkomsten wegvalt, terwijl de kosten wel gewoon doorgaan. Leden betalen nog wel contributie, maar de vraag is hoelang ze dat gaan doen als ze niet kunnen spelen. Als ze drie maanden geblesseerd zijn, dan vinden ze al dat ze niet hoeven te betalen.'

De voorzitter verwacht dan ook nog pittige gesprekken te moeten gaan voeren. 'Mijn sportschool incasseert komende maand niet omdat ze dicht zijn. Leden zien dit en denken dan ook dat ze hun contributie bij ons niet hoeven te betalen. Wij moeten dan uit gaan leggen dat de sportschool een bedrijf is en Laakkwartier een vereniging. En dat je een commitment voor een jaar aangaat en dan ook een jaar contributie moet betalen. We hebben geen winstoogmerk en dus ook geen grote buffers om op terug te vallen.'

Tegen een stootje

Jansen is vooral bang dat kleine verenigingen de dupe gaan worden van de coronacrisis. 'Grote verenigingen worden meer als een bedrijf geleid en kunnen wel tegen een stootje. Vaak worden die door de gemeente ook als maatschappelijk belangrijk gezien en krijgen ondersteuning. Ze hebben misschien wel personeel in dienst, maar daar kunnen ze dan werktijdverkorting voor aanvragen. Kleine verenigingen zijn vaak minder afhankelijk van kantine-inkomsten, maar balanceren vaker op het randje en dan is dit genoeg om er overheen te vallen.'

In zijn brief geeft de wethouder aan dat als sportverenigingen de huur niet meer kunnen betalen, dat ze dan contact op moeten nemen met de gemeente om gezamenlijk naar een oplossing te gaan kijken. Jansen vraagt de gemeente echter om één lijn te kiezen in de behandeling van de clubs. 'Het lijkt erop dat als je het kunt betalen, dat je dit moet doen. Anders zoekt de gemeente een oplossing. Maar dat zou niet eerlijk zijn voor de clubs die hun financiën wel op orde hebben. Ik vind dat de gemeente moet zeggen dat ze de huur voor de hele breedtesport kwijt moeten schelden.'

Evenementen

De sportverenigingen kunnen de hulp goed gebruiken zegt de voorzitter van Laakkwartier. 'We zitten pas anderhalve week stil en er is nog veel onduidelijk, maar de gevolgen zullen zeker voelbaar zijn. Het is de vraag hoe lang dit gaat duren. Tot 6 april? Tot 1 juni? Als de competitie helemaal niet meer hervat wordt, dan betekent dit dat er tot augustus geen inkomsten uit de kantine en evenementen zijn. Clubs moeten dan creatief gaan worden. Misschien kunnen we van de zomer evenementen organiseren. Zeker als veel mensen door het coronavirus niet op vakantie kunnen.'

Hoe het voor Laakkwartier verder af gaat lopen, durft Jansen nog niet te zeggen. 'Er hebben nog geen sponsors aangegeven te stoppen, maar ik verwacht dat dit nog wel gaat komen. Wij zijn als club gelukkig niet afhankelijk van onze hoofdsponsor, maar hebben wel veel mkb'ers die een bord sponsoren. Voor bedrijven die nu een maand of langer dicht moeten zijn, kunnen elke tweehonderd euro straks van belang zijn. Dus ik verwacht dat wij dit zeker gaan voelen, alleen is het nog te vroeg om te zeggen hoe zwaar we getroffen worden.'

