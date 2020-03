Noord-Holland ziet af van Duinpolderweg, Zuid-Holland is teleurgesteld

De provincie Noord-Holland zet definitief een streep door de komst van de Duinpolderweg. Dat heeft Noord-Holland donderdag laten weten aan de Stuurgroep Duinpolderweg, waar beide provincies en belangenbehartigers zitting in hebben. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) is teleurgesteld. 'Dit is erg slecht nieuws voor de Duin- en Bollenstreek.'

De Duinpolderweg moet de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek (Zuid-Holland) en Haarlemmermeer (Noord-Holland) verbeteren. Al jaren wordt er over de aanleg gesproken. Diverse mogelijkheden zijn onderzocht. In 2018 werd duidelijk dat nu de zogeheten midden-variant de voorkeur heeft van Zuid-Holland. Dat betekent dat de weg iets verder van Hillegom zou komen te liggen, maar daardoor wel meer door de eeuwenoude polders zou gaan. Ook Noord-Holland was akkoord met de aanleg van de weg.

Maar de nieuwe coalitie in Noord-Holland besloot de voor de Duinpolderweg uitgetrokken tachtig miljoen euro daar niet langer voor te reserveren. De provincie wil alleen de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 verbeteren. Een facelift voor deze weg is noodzakelijk vanwege de woningbouwplannen van Haarlemmermeer. De rest van de Duinpolderweg tot aan de Haarlemmerstraat (N208), inclusief de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse worden niet uitgevoerd, schrijft de provincie in een verklaring.

Een streep door jaren aan werk

Vermeulen noemt het 'bijzonder' dat in deze tijd dit besluit in Noord-Holland wordt genomen. 'Als het college van Noord-Holland de besluitvorming doorzet, wordt een streep gezet door jaren aan werk en zorgvuldige besluitvorming. Dit is erg slecht nieuws voor de Duin- en Bollenstreek. Samen met de gemeenten in de regio zal ik overleggen hoe we hierop reageren', aldus de provinciebestuurder.

