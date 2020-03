Stay Strong en HÂh je rustag Âhwe: ADO-spandoeken voor verzorgingshuizen

'We hebben twee doeken vandaag: Stay Strong en HÂh je rustag Âhwe', zegt spandoekkunstenaar Patrick Goos van Artdrenaline, terwijl hij de laatste spuitjes verf aanbrengt. In een leeg kantoor in Rijswijk, dat dienst doet als atelier, hangen meters lange beschilderde doeken. Ze wachten op een plekje bij een verpleeg- of ziekenhuis.

'We proberen een glimlach op de gezichten te krijgen. Dat ze weten dat we aan ze denken', zegt Goos. Het voelt voor hem heel anders om een spandoek te maken voor ADO, dan voor mensen die in het verpleeghuis of ziekenhuis liggen en geen bezoek mogen ontvangen. 'Al die oma's en opaatjes staan achter een raam en dan klappen ze. Je krijgt veel waardering. Soms geven ze je een warm chocomelkje. Ik vind het wel triest om te zien dat die mensen binnen zitten.'

Een voor een naar buiten

De spandoeken van vandaag gaan onder andere naar verzorgingshuis Bosch en Duin in Scheveningen. De mannen van ADO en de kunstenaar hebben een mooi plekje uitgekozen tussen twee bomen. Een lange ladder wordt tegen de boom aangezet en met meters tape plakt supporter Koos het spandoek aan de stam. De bewoners kijken er recht op.

Eén voor één worden bewoners in rolstoelen op het balkon naar buiten gereden om te zien wat de ADO-supporters voor ze ophangen. 'Zwaaien!' roept Koos zwaaiend naar de bewoners. Ze zwaaien enthousiast terug.

Ik voel me gewaardeerd

'Het doet pijn dat we niet het bezoek kunnen toelaten, wat we de bewoners zo gunnen. Daarom vinden we dit een fantastisch initiatief', zegt Klaas Smilde, bestuurslid van Bosch en Duin. Een personeelslid dat naar buiten komt voelt zich gewaardeerd door de actie en ze zegt als Hagenees trots te zijn op dit mooi einitiatief.