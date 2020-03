'Stille' lessen, nieuwe methoden en verveling: 'Thuisonderwijs is voor ons allemaal een uitdaging'

Boris Berlijn is één van de docenten die in eerstgenoemde categorie valt. Hij geeft op een laptop met webcam les in aardrijkskunde en geschiedenis. Als hij doceert, houdt een collega in het chatprogramma de reacties bij om vragen te beantwoorden en andersom. 'Niemand praat nu door me heen', noemt hij een voordeel van digitaal thuisonderwijs. 'Maar je mist emoties van mensen. Zoals een lach of een grapje.'

Op het Ashram College worden verschillende Google-applicaties gebruikt, om de benodigde documenten beschikbaar te stellen en videoverbindingen tot stand te brengen. Voor tweedeklasser Sven Bakker voelt het 'heel apart' om zo les te krijgen. 'Ik heb zelf niet zo'n heel goede concentratie, dus ik verlies hem ook vaak', vertelt hij. 'Maar docenten helpen je goed, waardoor ik er wel uitkom.'

'Veel last van'

'Ik moet zeggen dat er ik best wel veel last van heb, omdat ik het fijner vind om op papier te werken', reageert klasgenoot Sebastiaan Vermeulen. 'Stel: je drukt op iets verkeerds, dan ben je het gelijk kwijt. Of je levert bijvoorbeeld een toets in en dan kun je die niet meer terugkijken.'

Volgens directeur André Dol is het een zoektocht naar de juiste invulling. Dat geldt dus ook voor docenten. 'De ene kan prima vanuit huis onderwijs verzorgen. De ander heeft kleine kinderen die normaal naar opa en oma gaan, dus ben je oppas en leraar tegelijk. Het is voor ons allemaal een uitdaging', zegt hij in een lege gymzaal, die is ingericht voor de inmiddels vanwege het coronavirus afgelaste schoolexamens.

Eten tijdens les

Niet meer naar school hoeven, het klinkt als een ideaalbeeld. Maar dat is het niet, stelt Sebastiaan. 'Ik moet zeggen dat ik me eigenlijk al na de eerste dag aan het vervelen was.' Sven ziet ook de zonnige kanten ervan in. 'Je kan eten tijdens de les. En zoveel mogelijk samenwerken zonder dat docenten kunnen zeggen dat je stiller moet zijn.'

Hoe dan ook wordt de ontwikkeling van technologie voor thuisonderwijs hierdoor flink versneld. Boris Berlijn: 'Ik denk dat voor veel docenten, en ook voor mij, het gebruik van digitale middelen straks veel makkelijker is toe te passen in onze eigen lessen. Een geluk bij een ongeluk? Dat zou ik denken, ja.'

