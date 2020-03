Advies: tijdelijk geen benoemingen burgemeesters, overleg over gevolgen voor Den Haag

De gesprekken over de benoemingen van burgemeesters in Nederland moeten even worden 'opgehouden' als gevolg van de coronacrisis. Dat staat in een advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, gaat daarom in overleg met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad over de gevolgen voor Den Haag. Dit omdat hier al relatief snel, per 1 juli, een nieuwe burgemeester moet worden benoemd. In dat overleg moet worden bepaald ‘wat wijsheid’ is, aldus de commissaris.

De waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, wil niet speculeren over het eventueel langer aanblijven. 'Wij hebben nu belangrijker zaken aan de orde.'

Drie nieuwe burgemeesters

In deze regio moeten de komende tijd drie nieuwe burgemeesters worden benoemd: in Den Haag, Zoetermeer en Zoeterwoude. Volgens planning moet de nieuwe burgemeester van Den Haag op 1 juli beginnen, in Zoetermeer op 1 oktober en in Zoeterwoude op 7 oktober. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in een advies aan de provincies gemeld dat de gesprekken hierover het beste kunnen worden opgehouden.

Volgens de commissaris gelden daarom nu bij het benoemen van burgemeesters drie ‘sleutelwoorden’: maatwerk, zorgvuldigheid en overleg.

Persoonlijk

Want bijvoorbeeld de gesprekken met kandidaten moeten persoonlijk worden gevoerd en niet via digitale middelen. ‘Gesprekken met kandidaten vereisen fysiek overleg, zo heeft de wetgever bepaald. Enerzijds om een volledig beeld van kandidaten te krijgen, anderzijds omdat de vertrouwelijkheid van die gesprekken zich niet lenen voor een digitale opzet’, zegt Smit in een verklaring. Daarom kan hij zelf nog wel met kandidaten om tafel, mits er anderhalve meter tussen zit.

Maar bij de stap daarna wordt het lastiger. Want nadat Smit een selectie van geschikte kandidaten heeft gemaakt, moeten die in gesprek met de vertrouwenscommissie. En dat moet ook persoonlijk en niet via een vergaderprogramma op de computer. ‘De coronamaatregelen kunnen hierbij een belemmering vormen’, constateert Smit.

Overleg

Daarom is er nu overleg met de vertrouwenscommissies van Den Haag, Zoetermeer en Zoeterwoude. Daaruit moet blijken hoe de sollicitatieprocedure kan worden vormgegeven en hoe de planning en procedure wordt ingericht.

Smit wil nog niet speculeren over de eventuele gevolgen voor Den Haag, waar de datum van 1 juli snel dichterbij komt. ‘Eerst met de vertrouwenscommissie in overleg en bepalen wat wijsheid is. Vanuit het gezamenlijke belang dat sterk openbaar bestuur, zeker in deze tijden, voorop staat’, laat hij in een verklaring weten.

Elf mensen

Deze week werd ook bekend dat elf mensen burgemeester van Zoetermeer willen worden. Tien mannen en één vrouw hebben gesolliciteerd. De jongste kandidaat voor de opvolging van Charlie Aptroot is 35, de oudste is 60. Van de elf sollicitanten hebben zeven ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Aptroot legt aanstaande maandag zijn functie officieel neer. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door een waarnemend burgemeester: Jan Pieter Lokker.

