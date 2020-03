Zo wonen Leidse studenten samen in quarantaine

Hoe gaat het daar?

Het gaat hartstikke prima. We hebben niet zoveel te klagen. Het is ook best wel gezellig. We wonen hier met negentien mensen en ongeveer twee derde is nu thuis, de rest is bij hun ouders.

Wat doen jullie zoal overdag?

Ik hoef zelf niet meer te studeren, want ik ben afgestudeerd. Maar de meeste huisgenoten hebben online werkgroepen of zitten aan hun scriptie te werken. Dan zeggen we tegen elkaar: stoor me even niet.

Ook organiseren we dingen en wordt er gezellig geborreld, zoals we dat altijd doen. En we hebben een grote tuin, dus we zitten dan buiten lekker een boekje te lezen.

We sturen elkaar ook opdrachten om een beetje bezig te blijven. Huizen sturen naar elkaar via Instagram of disputen dingen om te doen, vaak is dat iets met drinken, haha. Wij vermaken ons wel.

Zijn er regels in huis wat betreft de quarantaine?

We hebben twee keer een huisvergadering gehad over het coronavirus. Iedereen was het er mee eens dat we scherpe regels moeten maken. Zo hebben we regels voor wie we wel en niet binnen laten.

Sommige huizen zijn heel streng: niemand erin, niemand eruit. Wij hebben afgesproken dat er nog wel mensen op bezoek mogen komen, maar maximaal zes externen tegelijkertijd. We hebben ook gezegd: iedereen kiest een buddy. Dat kan bijvoorbeeld je vriend of vriendin zijn, want het is wel fijn als je die mag zien. En dan is het voor de singles wel zo eerlijk als zij ook een goede vriend of vriendin mogen uitnodigen.

Het studentenhuis aan de Hooigracht in Leiden | Eigen foto

Jullie zitten niet opgesloten in jullie kamers?

Nee, dat is eigenlijk niet te doen. Je komt elkaar toch tegen in huis, net als mensen in een gezin. En als je film gaat kijken, zit je ook samen op de bank.

Mocht iemand in huis toch corona krijgen, dan krijgen we het waarschijnlijk allemaal. Wij proberen dat nu te voorkomen.

Gaan jullie zelf helemaal niet meer naar buiten?

We doen nog wel boodschappen. Maar hebben afgesproken om dat niet steeds alleen te doen. Een iemand haalt dan voor iedereen.

En gelukkig hebben we een grote tuin waar je nu lekker in kan zitten. En je mag wel gewoon een stukje hardlopen. Als we van de regering in totale lockdown moeten, dan doen wij dat natuurlijk ook.

En hoe gaat dat met schoonmaken?

Normaal gesproken hebben we een schoonmaker, want we wonen in een groot huis. Door corona komt die nu niet. Daarom doen we het nu zelf één à twee keer in de week.

Daarnaast staat er handgel bij de voordeur. En wie langskomt moet aantonen dat diegene ook bewust leeft.

Zijn er al irritaties onderling?

Helemaal niet, voor zover ik weet. Iedereen doet een beetje z'n eigen ding. Het is ook wel chill dat je altijd gezelschap hebt. Als je nu in je eentje woont zit je zowat opgesloten. Hier heb je altijd mensen om je heen, want je gaat niet alleen in quarantaine zitten. Maar als je wil, kan je je afzonderen op je kamer, we hebben een groot huis.

Vorig jaar waren we op bezoek bij het studentenhuis van Menno.

