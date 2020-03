Site gemeente Den Haag plat door zzp'ers die bijstand aanvragen: 'Mission impossible'

Sinds maandag kunnen ondernemers een digitaal formulier invullen om een beroep te doen op de noodmaatregel, waarbij ze voor een periode van drie maanden een bedrag van ongeveer 1.500 euro per maand als aanvulling op het inkomen kunnen krijgen. En daar liep het storm: vanwege het grote aantal bezoekers waarschuwde de gemeente dinsdag al voor een overbelaste website.

Dagen later is het probleem nog steeds onveranderd. Zzp'ers die het aanvraagformulier willen doorlopen, stuiten steeds op de melding: 'Deze site is niet bereikbaar'. Het formulier kent vijftien stappen, maar veel ondernemers komen niet verder dan stap acht of negen, waarbij er vragen worden gesteld over de woonsituatie van de aanvrager.

'Inwoners van andere gemeenten gebruiken ook het formulier'

De woordvoerster van de gemeente Den Haag verklaart de drukte op de site. 'Blijkbaar wordt het ook gebruikt voor de aanvraag van de gewone bijstand, maar ook door inwoners van andere gemeenten. Dit zorgt voor extra belasting van het formulier.' De gemeente meldt ook vooraf aan de ondernemers die het formulier willen invullen: 'Veel ondernemers vullen het formulier tegelijkertijd in. Daardoor kan de website overbelast raken en dan wordt het formulier offline gezet. Dringend advies: als u merkt dat het formulier traag is, wacht met invullen tot een later moment. Dank u wel.'

Door de drukte op de site gaan ook andere meldingen bij de gemeente trager dan normaal. Zoals het melden van vuilnis op straat, volle hondenpoepbakken of losliggende stoeptegels. De 'brave burgers' worden - na even wachten, zo blijkt proefondervindelijk - wel beloond, want zij kunnen hun melding uiteindelijk wél voltooien.

'Maak aanvraag mogelijk per post of mail'

De Haagse politiek roept het stadsbestuur op om de zzp'ers te helpen met hun bijstandsaanvraag. 'De site is structureel zwaar overbelast en ondernemers komen nu echt in de problemen', zegt gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ook raadslid Lesley Arp van de SP hoort dezelfde signalen van zzp'ers. 'Ze zitten met de handen in het haar omdat de aanvraagpagina niet goed werkt. Hier moet echt heel snel een oplossing voor komen.'

Sluijs doet zelf al een voorstel, nu het een 'mission impossible' is om het aanvraagformulier van de gemeente in te vullen. 'Maak het mogelijk om de aanvraag schriftelijk of per mail te doen, zodat mensen alles in orde kunnen maken.'

'Het heeft de grootste aandacht van de gemeente'

Wethouder Saskia Bruines (D66) erkent het probleem met de overbelaste site voor zzp'ers, zei ze donderdagmiddag in de vergadering van de gemeenteraadscommissie. 'Er wordt aan gewerkt, het heeft de grootste aandacht van de gemeente', aldus de wethouder.

Inmiddels hebben al vierduizend ondernemers zich bij de gemeente gemeld die gebruik willen maken van de aanvraag. Er is welgeteld één aanvraag voltooid en uitbetaald.

