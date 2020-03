Johan Remkes berispt raadslid Arnoud van Doorn wegens complot-tweet over Israël

Van Doorn heeft recent een link gelegd tussen de uitbraak van het coronavirus en het feit dat er in een Israëlisch laboratorium wordt gewerkt aan een vaccin. 'Toevallig het lab waar het virus ook ontwikkeld is?', twitterde hij. Overigens verwijderde Van Doorn dat bericht later weer.

Tijdens een extra debat over de coronacrisis verklaarde Remkes dat hij kennis had genomen van een 'complottheorie' van één van de raadsleden richting de staat Israël. 'Stop daarmee', sprak hij ook. Om daaraan toe te voegen dat de tweet onder de aandacht is gebracht van het Openbaar Ministerie (OM). Een woordvoerder van het OM bevestigt dat. 'Die tweet zal worden bekeken.'

Irrelevante passant

Van Doorn stelt in een reactie dat het Remkes 'vrij staat' om alles onder de aandacht van het Openbaar Ministerie te brengen. 'Ik lig daar niet wakker van. Mijn tweet is niet strafbaar. Remkes is hier slechts een irrelevante passant. Hij weet nog niet dat ik niet intimideerbaar ben. Misschien werkt dat in Groningen, maar niet hier.'

Tegen Van Doorn loopt al een justitieel onderzoek wegens lekken. Hij zou geluidsfragmenten van een vertrouwelijke bijeenkomst over de aanstelling van Remkes als waarnemend burgemeester van Den Haag hebben doorgespeeld aan Omroep West.

Een minuut stilte

De gemeenteraad nam donderdag ook een minuut stilte in acht voor de slachtoffers van de coronacrisis. Remkes zei ook dat die 'iedereen en alles raakt'. Wethouder Boudewijn Revis zei tijdens het debat dat de crisis enorme financiële gevolgen heeft voor de gemeente.

