Niet vergeten: de zomertijd gaat vannacht in

Of je bent het door al het coronanieuws wellicht vergeten, of je kijkt er juist heel erg naar uit: de zomertijd gaat komende nacht weer in.

Om 2.00 uur 's nachts gaat de klok een uur vooruit naar 3.00 uur. Dat betekent dat we een uur korter kunnen slapen.

En voor wie het ezelsbruggetje nog niet weet: in het voorjaar gaat de klok vooruit. Dat betekent dat de klok in het najaar achteruit gaat.

Lekker langer licht

Door de zomertijd is het 's morgens langer donker en blijft het 's avonds langer licht. De gedachte hierachter is dat je dan minder stroom verbruikt omdat lampen pas een uurtje later nodig zijn. Op 25 oktober gaat de wintertijd weer in.

Er wordt al jaren gepraat over het afschaffen van de zomer- of wintertijd. Teveel mensen (en dieren) zouden er last van hebben. Daarom wil de Europese Commissie ervan af. Pas in 2021 wordt er weer gesproken over het afschaffen.

Zomertijd met winterweer

De overgang naar de zomertijd wordt ingeluid met winters weer, meldt Weeronline. Volgens de verwachting krijgen we een korte periode van kou en onstuimig weer.

Zondag is het met 5 tot 8 graden kouder dan normaal en door een gure noordenwind en winterse buien voelt het kouder aan. In de nacht van zondag op maandag kan het licht vriezen. Ook maandag is het koud met kans op een bui. Dinsdag is het zonniger en vanaf woensdag stijgt de middagtemperatuur naar 9 tot 11 graden. De kans op vorst in de nacht neemt dan af.