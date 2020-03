'Coronahoesters' worden flink aangepakt: 'Een heel goed signaal'

Het is al een paar keer voorgekomen: mensen die tijdens een aanhouding in het gezicht hoesten van agenten en doen alsof ze besmet zijn met het coronavirus. De politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie zijn van plan hard op te treden tegen deze 'coronahoesters'. 'We proberen onszelf zo goed mogelijk te beschermen.'

Inspecteur Ronald Hoek uit Noordwijk weet hoe lastig het voor de politie is om veilig te blijven tijdens het werk. 'We proberen zoveel mogelijk afstand te houden als politie, maar er zijn veel situaties waar dat geen optie is. Soms moeten we mensen fysiek aanpakken en dan kunnen we geen anderhalve meter afstand houden. We proberen onszelf zo goed mogelijk te beschermen.'

Als het aan Hoek ligt worden 'coronahoesters' keihard aangepakt. 'Gisteren kregen we een melding van mensen die door een willekeurig iemand in het gezicht zijn gespuugd. Dat gebeurde op verschillende plaatsen in de gemeente Teylingen. Die hebben we kunnen aanhouden', aldus Hoek. Dat ook de gemeente hard ingrijpt in dit soort scenario's stelt Hoek gerust. De verdachte heeft een gebiedsverbod gekregen voor de hele gemeente Teylingen voor drie maanden. 'Dat is een heel goed signaal naar ons toe.'

Supersnelrecht

Ook Hilda Vijverberg, woordvoerder politie Den Haag, wil dat mensen die doen alsof ze het coronavirus hebben, flink gestraft worden: 'Vorige week was het ook raak. Die heeft tien weken gevangenisstraf gekregen. Aan het einde van deze maand komen er weer drie voor de rechter. Het komt dus zeker voor. Ik ben blij dat het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dit soort gevallen via supersnelrecht aan te pakken.' Dat betekent dat verdachten hun straf snel te horen krijgen en die soms ook direct moeten uitzitten.