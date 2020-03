Quarantaine: hoe zes studievrienden nu digitaal borrelen op vrijdag

In kroegen vlakbij grote kantoorgebouwen, aan de toog van cafés in de historische binnensteden of gewoon aan het bureau op kantoor. Op de vrijdagmiddagborrel vloeit het bier en wordt er wijn geschonken om samen met vrienden of collega’s het aanbreken van het weekend te vieren. Maar nu het woord 'coronaquarantaine' met veel bombarie een plaats heeft opgeëist in de Dikke van Dale, zit die borrel er niet meer in. Toch is er een alternatief. Digitaal.

Wij keken mee bij een groep van zes mannen rond de dertig. Frank, Marco, Philip, Lennart, Dirk en Matthijs leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Leiden. In bekende dranklokalen als de Oude Marenpoort, de Uyl of de Bonte Koe werden lief en leed gedeeld.

Na de studietijd werden de vleugels uitgespreid en sommigen verlieten de Sleutelstad voor Amsterdam, Den Haag of Voorburg. Maar de vrijdagmiddagborrel bleef. De ene keer in een etablissement op het Plein of in de Oude Molstraat in Den Haag, de andere keer op de barkrukken van een Leids café. Sinds twee weken vanuit de luie stoel in de woonkamer met een glas in de ene hand en de telefoon in de andere.

Wachten bij de Appie

Als je op de Instagram-story’s kijkt van twintigers en dertigers zie je sinds de coronamaatregelen screenshots van groepsgesprekken langskomen. Zes vriendinnen, ieder in een eigen kader, die via apps als Hangouts, Skype, Whatsapp of Houseparty met elkaar contact houden. Ook het sociale leven gaat digitaal verder. Die apps zijn ook ideaal voor een vrijdagmiddagborrel.

Vrijdagochtend is er al rekening mee gehouden dat de borrel dit keer thuis zal plaatsvinden. Na de wachtrij voor de plaatselijke Albert Heijn te hebben overleefd, gooit Dirk zes speciaalbiertjes en een sixpack in zijn karretje. Zelf de keuze maken, in plaats van de barman een blond biertje laten voorschrijven. Het scheelt in de kosten en het assortiment bij de Zaanse grootgrutter kent meer smaken dan een willekeurige kroeg. De quarantaine heeft zijn lichte voordelen.

Economiedocent

Nadat economiedocent Frank vanaf zijn laptop de laatste leerling heeft geholpen en Marco zijn belletje met een farmaceut uit Duitsland heeft afgesloten, wordt de app Houseparty aangeslingerd. Zo joviaal als het klinkt, is de app niet. Het is vooral gemak dient de mens en daarom wint de app deze dagen aan populariteit.

Doordat iedereen op zijn eigen mobiel al ziet dat Marco en Frank online zijn, gaat het snel. Binnen tien minuten zit iedereen met een ingeschonken speciaalbier, glas rode wijn of blikje Heineken naar zijn telefoon te staren.

Flirten is moeilijk

Als snel is het als vanouds. De grapjes zijn even belegen als altijd en gaan al tien jaar mee in de groep. Met een beetje fantasie ruik je het verschraalde bier van de cafévloer en proef je de notenmix die al jaren in de kast van de kastelein staat. Alleen het onhandig flirten dat met elke nieuwe slok amicaler wordt, is moeilijk tussen de vier muren van de woonkamer.

Hypotheken worden besproken terwijl bij Philip op de achtergrond een kleuter meekijkt. Frank moet het gesprek op de wc voorzetten omdat hij met zijn vriendin op 27 vierkante meter woont en ook zij op Houseparty met vriendinnen wil praten. Het is soms behelpen en doordat menig vriendin in dezelfde kamer zit, is het minder banaal. Maar de avond vordert gestaag.

Niet betalen voor een Uber

Na drie uurtjes zijn de meeste speciaalbiertjes op en de flessen wijn leeg. De weg naar het bed is dit keer een stuk makkelijker dan normaal. Niet haasten voor de trein naar Amsterdam, je hoeft niet met je fiets te slalommen door het uitgaanspubliek op het Plein en dit keer geen Uber nemen omdat je niet op de bus wilt wachten. Scheelt ook in de beurs. Tien meter verder liggen de klamme lappen te wachten. Met een welgemeende 'tot volgende week' wordt de mobiel op zwart gezet.

