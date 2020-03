Opnieuw auto in vlammen op in Waddinxveen

Er is weinig over van de auto | Foto: Media TV

Opnieuw een autobrand in Waddinxveen: in de nacht van zaterdag op zondag ging een geparkeerde auto in vlammen op aan de Constantijn Huygenslaan. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat.

Waddinxveen wordt de afgelopen maanden geteisterd door autobranden. Er gingen eerder al zeventien wagens in vlammen op en in alle gevallen denkt de politie dat het vuur is aangestoken. Afgelopen vrijdag werd een 23-jarige verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is bij die reeks branden. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht. De politie laat weten dat deze man nog steeds vast zit. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

'Laat ik voorop stellen dat dit ontzettend triest en naar is voor de betreffende eigenaar. Wij nemen deze brand uiteraard mee in het lopende onderzoek. Dat zal moeten uitwijzen of er naast de aangehouden verdachte ook andere personen zich hieraan schuldig hebben gemaakt en of er daarbij een verband tussen hen bestaat', zegt de politie in een reactie. De recherche hoopt dat getuigen van de brand van zondag zich melden.