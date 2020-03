Haagse Markt onder strenge voorwaarden open: 'Het is beter iets dan niets'

Een half uur voordat de markt open gaat staan de eerste mensen al in de rij om naar binnen te gaan. Achter hekken, keurig op anderhalve meter van elkaar en sommigen met mondkapjes op, wachten ze geduldig tot ze naar binnen mogen. Ze zijn via een zigzag looproute, vergelijkbaar met de route in een rij voor een pretparkattractie, bij de ingang gekomen. Tientallen beveiligers staan op en rond de markt om alles in goede banen te leiden en overal hangen borden met de oproep om voldoende afstand te houden.

Woensdagmiddag sloot burgemeester Johan Remkes de Haagse Markt. Volgens hem was er een gevaarlijke situatie ontstaan op de markt omdat teveel mensen zich niet aan de richtlijn hielden om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Kleine markt

Twee dagen later is de markt dus weer open, maar met restricties en een heel stuk kleiner, en met enkel kramen. De zogenoemde units, de vaste 'winkeltjes' dus, zijn allemaal met een rolluik afgesloten. Niet alleen de non-foodkramen zoals kleding en bloemen zijn verboden, ook is het aantal kramen met voedsel ingeperkt. Via een lotingssysteem wordt bepaald welke kramen de markt op mogen en welke plaats zij krijgen. Er staan alleen kramen aan de kant van de Herman Costerstraat.

'Dit is de beste tijdelijke oplossing’, zegt een marktondernemer van Philip Kalkman’s dropshop. 'We hopen dat de bezoekers alles een beetje kunnen vinden. Het is in elk geval beter iets dan niets. Maar het is een uitdaging. Wij zijn gewend dat we een prachtige unit hebben met alles erop en eraan. Nu staan we weer in een gewone kraam en moeten we eigenlijk terug naar de basis. Maar ik ben ondernemer en ik zal wel moeten.'

Op de Haagse Markt geldt een verplichte looproute vanwege het coronavirus Foto: Omroep West

Handel weggooien

Een verkoper van groente- en fruit is vooral opgelucht dat hij op de markt staat. 'Ik ben blij dat ik er ben', zegt hij. 'Anders had ik mijn handel weg kunnen gooien. Dat is toch niet normaal. Ik heb tot nu toe wel al wat klanten gehad.'

Bezoekers zijn over het algemeen tevreden over de heropening van de markt. 'Ik ben een nogal angstig persoon en ik voel mij hier in de openlucht een stuk beter dan in een afgesloten supermarkt', zegt een klant. 'Ik ben dus heel erg blij dat dit is opgezet.' Een andere bezoeker reageert hetzelfde. 'Ik denk dat het hier veiliger is dan in een gemiddelde supermarkt.'

Borden op de grond van de Haagse Markt wijzen mensen op de richtlijnen Foto: Omroep West

Vervelend

Maar anderen hebben moeite met de aanpassing. 'Het is vervelend zo', zegt een bezoeker. 'We moeten allemaal op onze beurt wachten en we mogen maar een richting op lopen. Vroeger liep je gewoon heen en weer. Maar ja, het is beter voor de gezondheid dus dan moet het maar zo.'