Ook met 1,5 meter ertussen is (bewust) samenkomen verboden: zo werkt de noodverordening

Hoe zit het nu met de nieuwe noodverordening die donderdag van kracht is geworden? Mag je gaan picknicken met drie vrienden op anderhalve meter afstand? Ja, zegt het Veiligheidsberaad. Nee, zegt de veiligheidsregio Haaglanden. Is dat niet onduidelijk? 'Het is geen wedstrijd om te zien hoe je de overheid om de tuin kunt leiden.'

De veiligheidsregio's in Nederland hebben donderdagavond een nieuwe noodverordening geschreven. Met deze noodverordening kunnen zij de regels die het kabinet maandag bekend heeft gemaakt handhaven en waar nodig bestraffen. Deze noodverordening is in alle 25 regio's, en dus in heel Nederland, hetzelfde. Toch blijkt vrijdag dat de opgestelde tekst tot vragen leidt, die de veiligheidsregio's ook anders lijken te beantwoorden.

Het is volgens de noodverordening verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te organiseren of er aan deel te nemen. Uitzonderingen zijn onder meer vergaderingen van de gemeenteraad, werk (als er maar niet honderd mensen bij elkaar zijn), uitvaarten, trouwplechtigheden en kerkdiensten (met een maximum van dertig personen). Deze bijeenkomsten allemaal mogen doorgaan, als de aanwezigen maar allemaal anderhalve meter afstand houden.

Gezin een uitzondering

Voor alle overige bijeenkomsten geldt dat groepen van drie of meer personen niet bij elkaar mogen zijn als de onderlinge afstand minder dan anderhalve meter is. Hierop vormen kinderen onder de 12 jaar en mensen binnen een gezin een uitzondering; zij mogen wel in groepjes bij elkaar staan.

Op basis van deze tekst lijkt het dus mogelijk te zijn om met grotere groepen bij elkaar te zijn, als er maar meer dan anderhalve meter afstand is. Iets wat het Veiligheidsberaad, de 25 gezamenlijke veiligheidsregio's, ook bevestigt in een persbericht. 'Zoals de minister van Justitie en Veiligheid in de persconferentie van maandagavond aankondigde, is groepsvorming zonder de anderhalve meter afstand tot elkaar niet toegestaan', staat in het bericht.

Geen maximum

Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, legt op NPO Radio 1 uit: 'Als je met een atletiekgroep tot vijftig personen op anderhalve meter gaat rennen, dan zou dat kunnen. Dit lijkt me niet aannemelijk, maar er is geen maximum benoemd in de aanwijzingen die het kabinet ons eerder heeft gegeven.'

Dit mag wél in de regio Haaglanden:

- Met twee personen binnen anderhalve meter van elkaar over straat lopen

- Met je gezin over straat lopen binnen anderhalve meter afstand

- Als kinderen onder de 12 jaar met elkaar over straat lopen binnen anderhalve meter afstand

- Op afstand een praatje maken met bekenden die je toevallig tegenkomt

Dit mag niet in de regio Haaglanden:

- Bewust met meer dan twee personen buiten samenkomen, ongeacht de afstand

Veiligheidsregio Haaglanden is het niet eens met de manier waarop het Veiligheidsberaad de noodverordening uitlegt. 'Iedereen (vriendenclub, sportclub, etc.) die tot 1 juni op welke manier dan ook mensen oproept om op dezelfde tijd op dezelfde plaats te zijn, ook al houden ze afstand, kan op basis van de noodverordening worden beboet', zegt de woordvoerder van burgemeester Johan Remkes, die waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden is. In andere woorden: je mag wel op anderhalve meter afstand gaan zitten van twee vreemden die aan het picknicken zijn, maar je mag niet met twee vrienden afspreken om op anderhalve meter afstand van elkaar te picknicken. Volgens Haaglanden gaat het om de intentie waarmee je elkaar treft: bewust afspreken is verboden, elkaar tegen komen en even op afstand een praatje maken niet.

Overheid om de tuin leiden

Gevraagd hoe het kan dat de voorzitter van het overkoepelende orgaan een andere invulling aan de noodverordening geeft, zegt de woordvoerder: 'Wanneer bij handhavers het beeld ontstaat van een groep mensen die elkaar kent en/of heeft afgesproken op deze wijze te gaan hardlopen, dan valt het onder de definitie van een samenkomst en dan is het dus handhaafbaar.'

Dat de nieuwe noodverordening door de verschillende instanties anders worden uitgelegd en daardoor voor verwarring kunnen zorgen, wordt door de veiligheidsregio Haaglanden niet als een probleem gezien. 'De richtlijnen en regels zijn er om het coronavirus zo snel mogelijk te beheersen en de veiligheid en gezondheid van iedereen te beschermen zodat zoveel mogelijk mensen hier goed doorheen komen. Het is geen wedstrijd om te zien hoe je de overheid om de tuin kunt leiden.' Oftewel: het is geenszins de bedoeling om buiten met elkaar af te spreken.

