Pastorie afgebrande kerk Hoogmade weer in gebruik

De pastorie van de in november uitgebrande kerk in Hoogmade wordt volgende week weer in gebruik genomen. Maar het gaat nog lang duren voordat de parochianen weer ouderwets kunnen 'kerken' in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. En niemand weet hoe lang dat zal zijn.

De rooms-katholieke kerk in Hoogmade raakte tijdens een grote brand op 4 november vorig jaar niet alleen zijn groene spits kwijt; ook het dak van de kerk zelf stortte in. Maanden later ligt de kerk er nog steeds bloot bij. Maar er is wel vooruitgang geboekt: er ligt inmiddels een constructie van stalen balken op de vier muren, en volgende week zal die constructie ervoor zorgen dat het middenschip van de kerk, eindelijk, weer betreden kan worden. Maar er is dan nog een lange weg te gaan.

Paul Snoek is vice-voorzitter van het parochiebestuur waar de rk-kerk in Hoogmade onderdeel van uitmaakt. Hij vertelt welke stappen nu nog gezet moeten worden: 'Het forensisch onderzoek moet worden afgerond en vóór die tijd mag er sowieso niemand in. Dan moeten er checks plaatsvinden op asbest. Als dat achter de rug is kan er geruimd worden. En pas daarna kan er een inspectie plaatsvinden van de status van de muren en dán weten we meer waar we aan toe zijn.'

Veel betrokken partijen

De inspectie van de muren is van doorslaggevend belang voor de kosten van het herstel van de kerk. Want als de muren kunnen blijven staan is dat natuurlijk een heel ander kostenplaatje dan wanneer ze helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden. Het is al met al nog een grote vraag hoe lang het zal duren voordat de kerk weer gebruikt kan worden.

Snoek: 'We vinden natuurlijk met z'n allen dat het nu al heel lang duurt. Er zijn zoveel partijen bij betrokken en iedereen moet het eens zijn en toestemming geven... vóór die tijd gebeurt er niets. Maar als de inspecties afgerond zijn en er kan begonnen worden met het opruimen dan hebben we het gevoel dat we weer wat voortgang maken.'

Regenpijp weggewaaid

Het ontbreken van een dak op de kerk is, zeker in de winter, een riskante zaak. 'Als het gaat vriezen dan krijg je natuurlijk werking en daar zitten we niet op te wachten, want ja, vocht is dan funest.' Maar wat dat betreft was de afgelopen winter vriendelijk voor Hoogmade.

Ook de recente stormen waren niet desastreus. Volgens Snoek is er één regenpijp weggewaaid en is er verder geen extra schade aangericht aan de muren. 'Daar zijn we blij om. Maar de verzekering wil dat alles voor de zekerheid wel eerst geborgd is, voordat het middenschip betreden wordt.' Dat zal dus naar verwachting komende week mogelijk worden.

