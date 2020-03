Werkstraf na dodelijke aanrijding Katwijk, 'black out' door verwarming niet bewezen

Een man uit Den Haag, die in november 2017 een fataal ongeluk veroorzaakte op de N441 bij Katwijk, is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een onvoorwaardelijk rijverbod van een half jaar. Bij de aanrijding kwam een 62-jarige automobiliste om het leven, toen de Hagenaar op de verkeerde weghelft belandde. De man verklaarde dat hij een black out had door de verwarming van zijn auto, maar dat geloofde de rechter niet.

Het ongeluk gebeurde in de ochtendspits van 27 november 2017. De 32-jarige verdachte was vanuit Den Haag op weg naar zijn werk bij een hoveniersbedrijf in Katwijk. Hij was er bijna, toen zijn bestelauto opeens op de weghelft van zijn tegenligger kwam. De man botste met zijn wagen frontaal op de auto van een vrouw uit Wassenaar. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Twee weken geleden tijdens de rechtszaak sprak de dochter van het slachtoffer. 'U heeft mijn moeder van mij afgenomen', zei ze tegen de Hagenaar. 'Waar is uw schuldgevoel?' Hij reageerde dat het hem speet, maar dat hij ook niet wist hoe het heeft kunnen gebeuren. De man had een black-out in zijn auto, zei hij. Hij werd wakker door de klap. Nadat hij de ravage zag, schreeuwde hij tegen getuigen: 'Heb ik dit gedaan?'

'Geen medische verklaringen'

Volgens de advocaat van de man was het overmacht dat hij buiten bewustzijn raakte. En dus viel de verdachte niets te verwijten. Mogelijk was de hoge temperatuur van de verwarming in de auto de oorzaak van de black out geweest. Dat verhaal over het verlies van het bewustzijn wil er bij de rechtbank niet in. Er zijn geen medische verklaringen die erop wijzen dat de man tijdens de rit een black out had.

De bestuurder is wel degelijk schuldig, oordeelde de rechtbank vrijdag. De verdachte heeft 'aanmerkelijk onoplettend' gereden en krijgt daarom een werkstraf van 200 uur. Dat was ook de straf die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden had geëist. Bovendien mag de man een half jaar niet rijden.