Met je handen in je te lange haar door de kapperssluiting? Kapster Heleen geeft tips!

Heleen is al 23 jaar kapster, en heeft in al die jaren veel geleerd over het vak. Maar, Heleen heeft géén kapperszaak: ze kiest ervoor om klanten bij haar thuis uit te nodigen, om ze vervolgens goed in de watten te leggen. 'Ik heb nooit een echte salon gewild. Op de dagen dat er geen klanten waren, moest je maar zitten. Dan moest je maar bladen gaan lezen. Toen ik voor mezelf begon werkte ik op afspraak. Ik was net gescheiden, en dit was goed te combineren met kinderen. Nu zou ik niet anders willen. Ik heb leuke klanten en ik ken ze allemaal goed.'

Zowel mannen als vrouwen komen langs en leggen bij haar hun ziel en zaligheid neer. Wegens de coronacrisis lopen veel van haar klanten dat bezoek nu mis. Haar klanten voelen zich zo betrokken dat ze zelfs appjes kreeg van klanten die vroegen of ze alvast vooruit moesten betalen. Heleen zegt dat ze desondanks blij is dat haar beroep uitoefenen nu verboden is. 'Nu is het tenminste duidelijk.' Ze zegt dat ze 4000 euro boete krijgt als ze zich er niet aan houdt, de boete voor de klant is 400 euro.

Tips van Heleen om er toch goed uit te zien

Tip 1: 'Ga vooral niet zelf je haar knippen.'

Tip 2: 'Houd je haar schoon, verzorg het goed, gebruik goede producten en vooral: veel wassen. Lekker wassen, goed verzorgen.'

Tip 3: 'Als je grijze uitgroei krijgt: daarvoor zijn producten te koop bij de drogist of online. Dat kun je er op spuiten of aan de zijkanten smeren, en je ziet het grijze haar niet meer.'

Tip 4: 'Als je haar wat langer wordt en het zit niet leuk meer, kun je het altijd opsteken, of er een leuke vlecht van maken. Dat is twee seconden werk.'

Tip 5: 'Als je je haar moet verven, bestel de verf dan vooral bij je eigen kapper en ga niet lopen klooien met verf uit de supermarkt of van de drogist.'

Tip 6: 'Omdat je veel thuis moet zitten, heb je ook meer tijd om je haar leuk te stylen. Bijvoorbeeld met een föhnborstel. Probeer dat eens! Daardoor kun je het bijna net zo goed krijgen als wanneer de kapper het voor je föhnt.'

Tip 7: 'Mocht het zo zijn dat je toch een bad hairday hebt, doe dan gewoon een pet of een hoedje op. Dan zie je er helemaal niks meer van.'