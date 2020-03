Bijzondere 'drukte' bij kerkdienst in Leiden

Ook andere kerken in het land kiezen ervoor om via livestreams de diensten door te laten gaan. Maarten raakte zelf geïnspireerd door een priester in de Italiaanse regio Lombardije, het epicentrum van de coronapandemie in Europa. 'Ik zag een foto voorbij komen van kerkbanken gevuld met foto's', vertelt Maarten. Dat inspireerde hem om ook in Leiden hetzelfde te doen. De reactie van de gemeenschap was dan ook zeer positief: 'We hebben een geloofsgemeenschap van ruim driehonderd mensen. We hebben zo'n honderd foto's ontvangen, waaronder enkele gezinsfoto's.'

Ook zonder kerkgangers kan de dienst doorgaan via een livestream. | Foto: Maarten Boersema

De diensten van Maarten, die tevens fotograaf is, zijn al enkele weken via het internet te volgen. Op die manier kunnen kerkgangers op zondag toch 'naar de kerk'. Daar tegenover staat wel dat Maarten zelf tegen een lege kerk aankijkt. 'Dat is een raar gevoel. Daarom vroeg ik om die foto's, zodat het toch lijkt alsof de mensen er zijn.' Ook laten de foto's zien dat een geloofsgemeenschap, ondanks het feit dat samenkomsten niet meer toegestaan zijn, toch met elkaar, maar vooral met God verbonden is, zo zegt Maarten.

Kerkklokken

Ook op andere manieren proberen kerken de geloofsgemeenschap een hart onder de riem te steken. Vorige week woensdag werden kerkklokken in heel het land tussen 19.00 uur en 19.15 uur een kwartier lang geluid. Hiertoe had de Raad van Kerken opgeroepen om zo 'een boodschap voor hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

De kerk van Maarten kon helaas geen klokken laten horen. 'Ik heb ze wel gehoord, maar onze kerk heeft helaas geen klokken', lacht Maarten. Op woensdag 25 maart luidden de kerkklokken opnieuw. De bedoeling is ook dat dit op 1 april weer gebeurd. 'Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen', aldus de Raad van Kerken.