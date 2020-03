Coronavirus: Veel kitesurfers op Haags Zuiderstrand en winkels aan Kaapseplein Den Haag gesloten

De belangrijkste punten van vandaag:

Er liggen 873 coronapatiënten op de intensive care.

In Nederland zijn 639 mensen overleden aan het virus.

Burgemeester Remkes van Den Haag roept op: Blijf dit weekend binnen.

In twee woonzorgcentra in Leiden zijn bewoners besmet met het coronavirus.

Stranden in de regio zijn rustig

Het is zaterdag vooralsnog rustig op de stranden in de regio. Op de verschillende webcams die staan opgesteld in Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Scheveningen en Kijkduin zijn heel weinig mensen te zien. 'Het lijkt erop dat de boodschap van 'Kom niet, blijf thuis' gehoord is', zegt een woordvoerder namens burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk. "Dat voorkomt voorlopig dat we wegen moeten afsluiten. Het lijkt erop dat mensen echt thuisblijven.'

Op de boulevard van Noordwijk aan Zee, op het strand en bij Langevelderslag is het rustig en houden de mensen die er zijn gepaste afstand. Bijzondere opsporingsambtenaren hoefden nog niet in actie te komen. Vorige week werd de aansporing om stranden, parken en bossen te mijden deels in de wind geslagen, mede in verband met het fraaie voorjaarsweer. Hoewel het weer zaterdag opnieuw aantrekkelijk is, is een toestroom op de stranden uitgebleven.

De rust in Noordwijk staat in schril contrast met de drukte op het Haagse Zuiderstrand. Het mooie weer en de stevige wind trekken tientallen kitesurfers naar zee.

Politie sluit winkels aan Kaapseplein

De politie heeft vanmiddag meerdere kleine supermarkten aan en rondom het Kaapseplein in Den Haag gesloten. Volgens de politie werd de winkeliers verzocht om de winkels in ieder geval tijdelijk te sluiten om het aantal mensen in groepjes dat daar vormde te verminderen. Daarmee gingen de winkeliers zonder slag of stoot akkoord.

Volgens de politiewoordvoerder leidde dat ertoe dat mensen zich op het plein in groepjes gingen verzamelen. Om de situatie in de hand te houden heeft de politie onder andere een drone ingezet. De politie heeft alle groepen aangesproken op hun gedrag en ze verzocht het plein te verlaten, of in ieder geval meer afstand van elkaar te nemen. Dat verliep zonder al te veel problemen.

Ook De Mannen van Verhoek, een groothandel in groente en fruit in Den Haag, is zaterdagmiddag door de politie en handhaving gesloten. Door de drukte zouden de regels van het RIVM niet worden nageleefd en volgens de gemeente heeft de winkel geen vergunning om op straat te verkopen. Eigenaar Willem Verhoek snapt er niks van. 'We hebben er alles aan gedaan om de gezondheid te waarborgen, maar we zijn aan ons eigen succes ten onder gegaan.'

Creatieve marktkooplui in Rijswijk

Marktondernemers in Rijswijk hebben even moeten knutselen, maar uiteindelijk is het ze toch gelukt om de markt conform te maken met de richtlijnen van het RIVM. Via linten, dranghekken en borden wordt aan klanten duidelijk gemaakt om ten alle tijden anderhalve meter afstand te houden. Ook zijn winkelmandjes verplicht en moeten mensen alleen boodschappen doen. Burgemeester Michel Bezuijen sprak op twitter vol lof over de marktondernemers.

93 nieuwe sterfgevallen, totaal 639 mensen overleden

Er zijn het afgelopen etmaal 93 nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. In totaal zijn er in Nederland 639 mensen overleden, meldt het RIVM. Daarnaast zijn er de afgelopen 24 uur 454 mensen opgenomen in het ziekenhuis en is het totaal aantal gemelde besmettingen opgelopen tot 9762.

Nieuwe beademingsapparaten geleverd

Nederland heeft sinds zaterdag de beschikking over honderd extra beademingsapparaten. Die zijn aangeleverd vanuit de Verenigde Staten. Vrijdag ontving Nederland vanuit Duitsland al honderd patiëntbewakingssystemen van het Nederlandse bedrijf. De komende weken zal het resterende deel van de order, 900 beademingsapparaten en 900 patiëntbewakingssystemen, worden geleverd, belooft Philips. De onderneming levert medisch apparatuur naar meerdere landen die zijn getroffen door het coronavirus en heeft afspraken gemaakt om die evenredig te verdelen zodra die van de lopende band af rollen.

De medische apparatuur wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de verschillende ziekenhuizen in Nederland verdeeld. Mede dankzij deze apparaten kan het aantal bedden voor coronapatiënten op de intensive care verder worden verhoogd.

Hulpdiensten groeten personeel LUMC

De hulpdiensten brengen zaterdag een groet aan het personeel van het Leids Universitair Medisch Centrum. Tientallen politieagenten en brandweermensen steken het zorgpersoneel een hart onder de riem in deze coronacrisis.

Personeel van het LUMC wordt een hart onder de riem gestoken | Foto: Regio15

Foto: Regio15

Politie Leiden houdt slaappartij tegen

Vier tieners die op zaterdagochtend rond 3.30 uur richting een slaappartijtje onderweg waren zijn door de politie Leiden Noord naar huis gestuurd. De politie kwam de jongeren tijdens een surveillancedienst in de Merenwijk tegen. De agenten vroegen de jongeren waarom ze zich niet aan de maatregelen hielden, waarop de jongeren zeiden dat ze richting een slaappartijtje gingen. De tieners, tussen de 14 en 16 jaar oud, zijn door de politie naar huis gestuurd. Ook zijn hun ouders aangesproken en is er een zorgmelding bij Veilig Thuis opgemaakt voor de vier tieners.

Regeringspartijen willen hulp voor lokale en regionale kranten

De coalitiepartijen willen dat het kabinet lokale en regionale kranten gaat steunen. De Nederlandse Nieuwsbladenpers (NNP) stuurde deze week een brandbrief aan de regering. Huis-aan-huiskranten zijn in grote financiële problemen gekomen omdat de advertentiemarkt is ingestort door de coronacrisis, aldus de brancheorganisatie. Harry van der Molen (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Joost Sneller (D66) en Zohair El Yassini (VVD) willen dat het kabinet de portemonnee trekt voor de media, schrijven ze in Kamervragen aan verantwoordelijk minister Arie Slob. 'Bent u bereid om met de uitgevers van huis-aan-huiskranten in overleg te treden over de mogelijkheden om de huidige kritieke financiële situatie te overbruggen?'

De Kamerleden willen weten of gemeenten en provincies een bijdrage kunnen geven aan de in nood verkerende kranten. Ze willen dat de minister bekijkt of er net als voor de culturele sector ook een apart steunpakket kan komen voor de sector media en communicatie. De ongeveer 400 huis-aan-huiskranten zijn gratis en zijn afhankelijk van advertenties. Zonder overheidssteun zullen ze minder vaak verschijnen, aldus de NNP.

Corona bij twee Leidse woonzorgcentra

In het Leidse woonzorgcentrum de Lorentzhof is een bewoner besmet met het coronavirus. Dat bevestigt Sjors Gerritsen van Libertas Leiden desgevraagd aan mediapartner Sleutelstad. Bij de Lorentzhof zijn meteen alle maatregelen genomen om personeel en bewoners zo goed mogelijk te beschermen. 'Dat betekent dat personeel alleen nog in speciale kleding naar binnen gaat. Voor bezoekers waren we al gesloten, dus meer op slot dan we al waren kan niet', zegt Gerritsen. De besmette bewoner wordt vooralsnog in de Lorentzhof zelf verzorgd.

Ook bij een tweede locatie van Libertas Leiden is vrijdag corona vastgesteld bij een bewoner. Het gaat om Rijn en Vliet aan de Aaltje Noorderwierlaan. Bestuurder Tanja Ineke van Libertas Leiden denkt niet dat de besmetting is overgebracht door personeel nu op een middag coronatests positief uitvielen in twee van de woonzorgcentra van haar organisatie: 'Ik denk dat het meer te maken heeft met het landelijke beeld dat steeds meer mensen besmet raken.' Net als bij de Lorentzhof wordt ook de bewoner in Rijn en Vliet verzorgd op de eigen kamer en is opname in het ziekenhuis niet aan de orde. 'Wel is het zo dat de twee zieke bewoners nu zorg krijgen van een vast team medewerkers en artsen', zegt Ineke.

Politie Westland steunt zorgpersoneel

De politie Westland heeft vrijdag een groot spandoek met daarop de boodschap 'wij houden van de zorg' opgehangen voor het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Dat werd gedaan om solidariteit te tonen voor hun collega-hulpverleners.

Stranden niet bereikbaar met de auto

De gemeente Wassenaar heeft vrijdagavond de weg afgesloten die leidt naar het strand aan de Wassenaarse Slag. Om 21.00 uur is de weg dicht gegaan, en pas maandagochtend om 9.00 uur wordt de afzetting opgeheven. Met de maatregel wil de gemeente voorkomen dat het erg druk wordt op het strand. Fietsers en wandelaars kunnen het strand overigens wel gewoon bereiken.

Ook in Westland zijn de parkeerplaatsen bij de stranden gesloten. De stranden zelf zijn wel open, maar de gemeente roept mensen wel op om zich aan de landelijke regels te houden: anderhalve meter afstand houden. De gemeente Noordwijk roept mensen op om niet naar het strand te komen. Vrijdag waren de parkeerplaatsen gesloten, maar dit weekend vooralsnog niet. De gemeente houdt wel in de gaten hoe het gaat met de toeloop naar het strand. Als het te druk wordt, kunnen er opnieuw maatregelen worden genomen.

Toch geen huisartsenpost op sportpark SV Den Hoorn

Er komt toch geen tijdelijke huisartsenpost op het sportpark van SV Den Hoorn, meldt de club op zijn site. Afgelopen weekend werd gemeld dat het Reinier de Graaf Gasthuis een post wilde inrichten om mogelijk besmette coronapatiënten te zien. 'Uiteindelijk hebben de verschillende instanties met elkaar besloten om een locatie dichter bij het ziekenhuis te betrekken en hierom te verhuizen naar een nader te benoemen locatie. Het sportpark blijft nog altijd gesloten voor iedereen. Er zal zeer streng worden gecontroleerd op overtreding hierop', zegt de club.

De coronahuisartsenpost wordt maandag geopend in revalidatiecentrum Basalt in Delft. De huisartsen van de post onderzoeken daar patiënten die mogelijk besmet zijn met corona. Als het nodig is, kan de patiënt vanuit deze post direct naar het ziekenhuis. Patiënten met klachten moeten eerst contact opnemen met de eigen huisarts. Of tijdens avonden, nachten en weekenden met de eigen huisartsenpost. Die maken als dat nodig is een afspraak voor de patiënt bij de coronahuisartsenpost. Ook in Gouda, Den Haag, Leiderdorp en Zoetermeer komen speciale huisartsenposten voor mogelijke coronapatiënten.

LUMC opent poli voor ex-coronapatiënten

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) opent een polikliniek voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een coronavirusinfectie. Na hun ontslag uit het ziekenhuis krijgen ze een afspraak op de nieuwe polikliniek.

Op deze manier wil het LUMC het herstel van de patiënten bevorderen en tegelijkertijd meer te weten komen over het effect van zo'n infectie op de lange termijn.