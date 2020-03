Zaterdagboodschappen zijn opeens 'spannend'

REGIO -

Normaal is het zuchten en steunen voor wie op zaterdag de weekboodschappen gaat halen. Overvolle winkels, lange rijen voor de kassa en je struikelt over je collegashopper bij de chips en het bier. In tijden van corona is het ook druk, maar dan buiten in de rij. 'Het is best spannend', zegt een vrouw in de rij bij de Jumbo-supermarkt in Laak in Den Haag.