Honderden geraniums weggegeven bij kerken in Den Haag

Ze keken vreemd op bij de Sint Antonius kerk in Scheveningen vrijdag. Op het kerkplein stonden opeens treetjes vol met geraniums. En niet een paar, het waren er honderden. Ada van der Knaap van de Stichting Vrienden van de Abt was verrast, maar wist als tuindersdochter wel wat de bedoeling was: 'we hebben ze weggegeven aan buurtgenoten'. Maar wie is de gulle gever?

Enig speurwerk leidt richting de Bethlehemkerk in Den Haag. Dominee Foppen weet van het initiatief. Dat was ook bij deze kerk niet te missen, want hier waren zo ontzettend veel geraniums geleverd dat ze meer dan genoeg hadden voor alle gemeenteleden, waar ze in eerste instantie voor bedoeld waren. 'Uiteindelijk hebben we gemeenteleden ook maar hele treetjes meegegeven, zodat ze ook anderen blij konden maken. Maar we wilden ook vooral in gesprek met de mensen. Hoe gaat het nou met ze in deze vreemde tijd?'

Het idee komt echter niet van de voorganger, maar van iemand anders die anoniem wil blijven. 'Het uitdelen van de planten is een initiatief van een aantal kerken in Den Haag. En we kennen de kweker, die zit met de handen in het haar. Hij kan zijn planten niet kwijt. Daar konden we wat regelen. Dan help je de kweker, je helpt de mensen en je kunt ook nog even met ze praten. Dat is belangrijk, zeker in deze tijd.'

Twee dagen om ze 'kwijt te raken'

Een deel van de geraniums is dus ook in Scheveningen terechtgekomen. 'We hebben ze vrijdag de hele dag uitgedeeld', zegt Ada van der Knaap. 'Ook gewoon aan voorbijgangers, en inderdaad raak je dan wel in gesprek. Maar om 19 uur hebben we alles binnengezet. Zaterdagmorgen zijn we weer begonnen met uitdelen. Mensen zijn er echt blij mee!'. Uiteindelijk was zaterdagmiddag om 14.30 uur de laatste Geranium vergeven.

De geraniums komen van het bedrijf Apartus uit Poeldijk. Een familiebedirijf dat de Franse geranium Bella Donna kweekt. De kweek stopt niet, zegt de kweker, maar de verkoop wel. Daarom heeft hij de keus tussen de planten al dan niet voor een zacht prijsje van de hand doen, of ze doordraaien. Dan heeft de eerste optie toch zijn voorkeur. Afgelopen week zijn er twee vrachtwagens vol planten naar Den Haag gegaan. Die planten staan nu bij mensen thuis.