Thuisblijven? Dat lukt de surfers bij het Haagse Zuiderstrand niet

Een inwoner van Duindorp verbaasde zich erover: 'hoe kan dat nou? Ik moet binnenblijven, we mogen niet op straat met elkaar praten en het lijkt wel een vliegerfestival op het strand.' Inderdaad is de lucht bezaaid met kitevliegers. Ook surfers zonder zeil wagen zich zaterdag in zee. De zon schijnt, het waait goed: ideaal weer om te surfen.

'Ja het is best druk', zegt een van de sporters. 'Ik denk dat nu iedereen binnenzit, ze het weekend aangrijpen om even naar buiten te gaan.' Een andere surfer vult aan: 'goed om erbij stil te staan dat we mogen surfen en nog naar buiten kunnen. Ja super.'

Groepsvorming

Het is onduidelijk of de surfers strafbaar zijn omdat ze in een grote groep de zee opzoeken. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag wil hier niet op reageren. Op andere plaatsen was het overigens wel erg rustig aan het strand. De stranden van Wassenaar en Westland zijn niet bereikbaar met de auto. En ook de boulevard in Noordwijk was zeer rustig.