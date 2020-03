Verminkte ganzen gevonden in Nieuwerkerk en Reeuwijk, Animal Rights looft beloning uit

De afgelopen weken zijn er in Nieuwerkerk aan den IJssel en Reeuwijk verminkte en gedumpte ganzenlichamen gevonden. In totaal gaat het om 39 dieren, waarvan bij sommigen het borststuk is verwijderd. Dat wordt volgens stichting Animal Rights door sommige mensen gegeten als delicatesse. Animal Rights heeft een beloning van 5000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de dader of daders en spreekt over een 'misselijkmakende daad'.

De dode dieren zijn door voorbijgangers gevonden langs de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel en bij de Bosmankade in Reeuwijk. Ook in het Utrechtse Lopikerkapel zijn eerder 32 verminkte ganzen gevonden. 'Bij alle vondsten zijn lichaamsdelen verwijderd en bovendien bevinden de locaties zich op slechts enkele kilometers van elkaar. Wij weten niet met zekerheid of er een link is tussen de vondsten, maar het vermoeden is er zeker', zegt Jessica Smit van Animal Rights.

'Ook vorig jaar kregen wij al meldingen van gehavende en gedumpte lichamen, maar onderzoeken lopen op niets uit en daders komen hier ongestraft mee weg. Er is te weinig controle op stroperij, maar ook op reguliere jacht in het veld en onze buitengebieden. Deze gruweldaden mogen niet ongestraft blijven', aldus Smit. Bij sommige vogels was het borststuk verwijderd, anderen zaten vol hagel en hebben gebroken vleugels.

Gouden tip

Animal Rights wil dat er serieus onderzoek gedaan wordt, zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Smit: 'Wij willen een duidelijk signaal afgeven: het onderzoek schiet te kort. Aan de levens van ganzen wordt amper waarde gehecht, maar voor ons is elk dier een individu met recht op leven. Wie de gouden tip geeft die leidt tot de ontmaskering en veroordeling van de dader(s) kan rekenen op een beloning van 5000 euro.'

Wie informatie heeft, wordt gevraagd zich te melden bij de stichting. Ook vraagt Animal Rights aan vinders van dierenlichamen om aangifte te doen bij de politie en de vondst te melden bij de Omgevingsdienst.

