Coronavirus: Alle Haagse markten mogen alleen levensmiddelen verkopen

De belangrijkste punten van vandaag :

In Nederland zijn 864 mensen overleden aan het virus.

Het aantal nieuw gemelde besmettingen is 884. In totaal zijn er nu 11.750 besmettingsgevallen bekend.

Meer dan duizend mensen op ic.

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Brabant neemt af, in Zuid-Holland neemt het flink toe.

Grapperhaus complimenteert Nederland

Nederlanders hebben zich afgelopen weekend 'hartstikke goed' aan de voorschriften gehouden om het coronavirus te stoppen, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Dat verdient 'absoluut' een compliment. Vorig weekend ging het juist helemaal mis, vond de minister. Hij voer de maandag erna uit tegen mensen die de virusuitbraak volgens hem niet serieus namen en massaal de stranden en parken opzochten. Het kabinet besloot mede daarom de regels aan te scherpen.

Inmiddels gaat het veel beter, zei Grapperhaus voor aanvang van overleg met de burgemeesters over het handhaven van onder meer het samenscholingsverbod dat vorige week is afgekondigd.

Mark Rutte steekt OV-medewerkers hart onder de riem

Mark Rutte is maandag langsgegaan bij de HTM om de OV-medewerkers een hart onder de riem te steken. 'Dankzij de inzet van de OV-medewerkers kunnen verpleegkundigen, schoonmakers en al die andere mensen in vitale beroepen gewoon naar hun werk', schrijft Rutte op Twitter. 'Het is belangrijk dat zij veilig hun werk kunnen doen in deze tijd, dus houd ook in het OV rekening met elkaar.'

'Baan in dierenzorg moet snel ook vitaal beroep worden'

Dierenartsen, dierverzorgers en medewerkers van de dierenambulance moeten alsnog worden toegevoegd aan de lijst van vitale beroepen. Doordat hun werk nu niet als cruciaal wordt omschreven, is er voor hen geen kinderopvang beschikbaar en komt de zorg voor dieren in de knel. Organisaties als de Dierenbescherming, Stichting AAP en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) roepen de overheid op snel iets aan de situatie te doen.

'Met het RIVM en de betrokken ministeries hebben we eerder al overleg gevoerd', zegt een woordvoerder. 'In alle ons omringende landen zijn dierverzorgers en dierenartsen wel erkend als cruciale beroepen. Zelfs in de noodverordening van New York worden deze beroepen van essentieel belang genoemd.'

Gevangenissen nog minstens een week afgegrendeld

Ook gevangenissen houden hun poorten tot ten minste 6 april zo veel mogelijk gesloten om het coronavirus buiten de deur te houden. Gedetineerden en tbs'ers mogen al ruim twee weken geen bezoek ontvangen en niet met verlof, maar dat gaat minstens anderhalve week langer duren, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten.

Gedetineerden met klachten die weleens door het coronavirus veroorzaakt zouden kunnen zijn, krijgen volgens Dekker een cel voor zich alleen. Dat moet de zorgen van gevangenen en bewaarders over de meerpersoonscellen, waar gedetineerden elkaar gemakkelijk zouden kunnen aansteken, wegnemen.

Alle Haagse markten mogen alleen levensmiddelen verkopen

Op alle markten in Den Haag is vanaf heden alleen nog de verkoop van levensmiddelen toegestaan. Vorige week werd dat besluit al genomen voor de Haagse Markt. 'Dit besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio is in lijn met de wijze waarop vorige week de Haagse Food Market is ingericht op de locatie van de Haagse Markt en komt overeen met het marktbeleid in de overige grote steden voor de duur van de aangescherpte maatregelen voor de beheersing van het coronavirus', meldt de gemeente.

Op alle markten in Den Haag wordt de opstelling zodanig aangepast dat er geen risico meer is op groepsvorming. Vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid worden paden verbreed en afstanden tussen kramen vergroot. De gemeente besloot vorige week woensdag tot sluiting van de Haagse Markt vanwege het gevaar dat door de drukte het coronavirus zich zou verspreiden onder bezoekers en kooplui. Vrijdag ging de markt weer open, in aangepaste vorm.

Zoetermeer opent eigen 'coronacentrum'

Zoetermeer heeft twee plekken ingericht waar coronapatiënten kunnen worden opgevangen die te goed zijn voor het ziekenhuis, maar te slecht voor thuis. Het gaat in eerste instantie om in totaal 51 bedden, maar dit kan worden uitgebreid.

Energieverbruik iets hoger door thuiswerken

Een gemiddeld huishouden verbruikt, nu veel mensen thuiswerken, op doordeweekse dagen gemiddeld 2 tot 4 procent meer energie. Dat berekent energiebedrijf Essent.

Dat betekent dat een gemiddeld gezin nu op een werkdag ongeveer evenveel energie verbruikt als normaal op een weekenddag, schrijft Essent. Een kleine kanttekening is volgens het energiebedrijf wel dat het de afgelopen twee weken zonnig lenteweer was, waardoor de verwarming minder vaak aan hoefde.

Omdat veel mensen bang zijn dat hun energierekening omhoog schiet nu er thuis gewerkt moet worden, komt Essent met een aantal tips voor het besparen van zowel gas als elektriciteit. Een van de manieren daarvoor is om mobiele apparaten niet continu aan de lader te leggen maar alleen als het apparaat dat aangeeft.

Ook op gas kan volgens het bedrijf redelijk eenvoudig worden bespaard. Gemiddeld heeft een huishouden de verwarming op 20 graden staan. Er kan zo'n 7 procent op gas worden bespaard door de thermostaat 1 graad lager te zetten.

Protest taxichauffeurs op Malieveld verboden

Taxichauffeurs mogen dinsdag niet demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De gemeente geeft geen toestemming voor het protest, dat op sociale media was aangekondigd.

'Het is onverantwoord om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedere Nederlander wordt opgeroepen thuis te blijven. Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan', laat waarnemend burgemeester Johan Remkes weten in een verklaring.

Nationale Kinderherdenking afgelast

De Nationale Kinderherdenking in Madurodam op 4 mei wordt afgelast. Dat maakt de organisatie maandag bekend. 'Het besluit volgt op de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid, die voorschrijven dat alle bijeenkomsten en evenementen, ook met minder dan honderd mensen, tot en met 1 juni verboden zijn', laat de organisatie weten. 'Deze maatregel maakt het productioneel niet haalbaar om het live tv-programma doorgang te laten vinden.'

Inzamelactie ADO Den Haag loopt goed

De inzamelactie voor mondkapjes en andere beschermkleding waar ADO Den Haag vorige week samen met Stichting Transmurale zorg, Mondial Van der Velde Verhuizingen en Xtra Welzijn aan begon, loopt goed. Binnen een week zijn er al duizenden mondkapjes en overige beschermende hulpmiddelen verzameld.

In een week tijd zijn er met de inzamelactie #allemondkapjesverzamelen 22.515 mondkapjes, 3.067 veiligheidsbrillen, 15.025 handschoenensetjes, 48 babyfoons, 330 schorten, 40 liter handgeld en 1.200 desinfecterende doekjes opgehaald.

Coronahuisartsenpost Delft

Huisartsenposten Schievliet, Westland, Reinier de Graaf Ziekenhuis en Revalidatiecentrum Basalt Delft hebben maandag een speciale coronahuisartsenpost geopend. De post zit in een afgesloten deel van Basalt in Delft tegenover het Reinier de Graaf Ziekenhuis.

De huisartsen onderzoeken daar patiënten die mogelijk besmet zijn met corona. Als het nodig is, kan de patiënt vanuit deze post direct naar het ziekenhuis. Patiënten met klachten moeten eerst contact opnemen met de eigen huisarts.

Totaal aantal doden stijgt met 93 naar 864

Het coronavirus heeft al zeker 864 levens geëist in Nederland, een toename van 93 sinds zondag, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de GGD'en in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. In de eerste plaats worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Daar komt bij dat lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat niet terug in de statistieken.

Vragen over inzet politiedrone

GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren stellen vragen aan het stadsbestuur van Den Haag om opheldering te krijgen over de inzet van een politiedrone op het Kaapseplein afgelopen weekend. De partijen maken zich zorgen over de gevolgen voor de privacy en grondrechten van burgers.

De drone was uitgerust met een camera en luidspreker die mensen in verschillende talen verzocht het plein te verlaten. Fractievoorzitter van GroenLinks Arjen Kapteijns vindt de ontwikkeling zorgelijk. 'Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zoveel als mogelijk binnenblijven en niet met groepen op straat afspreken, daar moet de politie ook op handhaven. Een drone is echter een verdere uitbreiding van de controlemogelijkheden, zonder dat we weten of de grondrechten geborgd zijn van burgers in Transvaal en elders in de stad.'

In schriftelijke vragen aan het stadsbestuur betwijfelen de partijen of de inzet van de drone echt nodig was of dat er alternatieve mogelijkheden voorhanden waren, zoals mensen persoonlijk aanspreken met oog voor de richtlijnen van het RIVM.

Coronapatiënten Libertas Leiden overleden

De twee bewoners van woonzorgcentra van Libertas Leiden van wie eind vorige week bekend werd dat ze besmet waren met het coronavirus, zijn overleden. Dat meldt mediapartner Sleutelstad. Zondag werd duidelijk dat bewoner van de locatie Lorentzhof was overleden. Maandag meldt Libertas dat ook de bewoner van woonzorgcentrum Rijn en Vliet aan het virus is overleden, evenals een derde bewoner die eerder was opgenomen in het ziekenhuis.

'Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de families van deze bewoners', zegt bestuurder Tanja Ineke van Libertas Leiden. De beide bewoners werden volgens Libertas door een vast team medewerkers zorgvuldig verpleegd en verzorgd in hun eigen kamers volgens de richtlijnen en protocollen van het RIVM.

Hulpdiensten: kom niet op incidenten af

Volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden komen de laatste tijd veel mensen af op incidenten die er gebeuren. De Veiligheidsregio roept iedereen op om gewoon binnen te blijven en het gezond verstand te blijven gebruiken. Mocht iemand toch buiten zijn, houd dan 1,5 meter afstand, zodat de hulpdiensten goed en veilig hun werk kunnen doen.

Tim en Ellen uit Leiden besmet: 'Alles doet pijn'

Het Leidse koppel Tim en Ellen uit Leiden zitten al week thuis met corona. Bij mediapartner Sleutelstad vertellen ze hoe het is. 'Het is echt een heel heftig virus dit.' De 37-jarige Tim liep het virus als eerste op, waarna zijn drie jaar jongere vriendin ook besmet raakte. Het duo wil jongeren waarschuwen dat niet alleen ouderen ziek worden van het coronavirus. 'Alles doet pijn, nadenken wordt lastig en je voelt je echt compleet ellendig. Dat had ik niet verwacht.'

Transavia annuleert alle vluchten tot en met 6 mei

Luchtvaartmaatschappij Transavia houdt al haar toestellen langer aan de grond. De prijsvechter maakt bekend zeker tot en met 6 mei geen enkele vlucht meer uit te voeren, tenzij het gaat om vluchten in opdracht van Buitenlandse Zaken om gestrande reizigers op te halen. Een woordvoerster van Transavia legt uit dat het bedrijf zijn klanten zekerheid wil bieden, gelet ook op de opgelegde beperkingen, restricties en maatregelen vanuit de Nederlandse overheid en autoriteiten in andere landen. Transavia had vluchten tot en met 15 april al opgeschort.

Het weer opstarten van de vluchten hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden had Transavia eerder al besloten om het vliegen vanaf Brussel uit te stellen naar maart 2021.

Videoboodschap van coach Alan Pardew voor ADO-fans

Coach Alan Pardew van ADO Den Haag heeft de fans van de club in een videoboodschap een hart onder de riem gestoken. De trainer zit tijdens de crisis in Engeland met zijn familie, maar denkt nog wel aan de club in Den Haag en haar supporters. Volgens Pardew heeft nog niemand binnen de club het virus opgelopen. Verder riep Pardew de fans op om vooral veilig te blijven en te denken aan familie en vrienden.

Meer dan duizend mensen op intensive care

Het aantal mensen dat in Nederland op de intensive care ligt met het coronavirus is gestegen tot boven de duizend. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Maandagmorgen lagen er 1041 mensen in Nederland op de intensive care. De cijfers van zondag en maandag zijn waarschijnlijk nog onvolledig omdat nieuwe gevallen niet altijd direct worden gemeld. Van 62 van deze patiënten wordt verwacht dat ze besmet zijn met het virus, maar is het nog niet officieel vast komen te staan.

Een van de isolatiekamers in het Reinier de Graafziekenhuis | Foto: Omroep West

'Weinig ruimte inhalen Leidse evenementen'

Er is maar weinig ruimte om evenementen die afgelast zijn in Leiden later in het jaar in te halen. Dat zegt burgemeester Henri Lenferink tegen mediapartner Sleutelstad. Volgens de burgemeester is het aantal evenementen in de stad al hoog, waardoor het inhalen van evenementen later in het jaar teveel druk zou leggen op de inzet van de politie en de leefbaarheid van de stad.

Omdat alle evenementen tot 1 juni verboden zijn, zijn onder meer Koningsdag, Bevrijdingsdag, de Singelloop en de marathon al afgelast.

Twee Westlandse verpleeghuizen getroffen door corona

In twee Westlandse verpleeghuizen is zondag het coronavirus vastgesteld. Bij verpleeghuis De Hoogte Tuinen in Naaldwijk zijn twee bewoners besmet, terwijl in verzorgingshuis De Opmaat in Monster een coronapatiënt heeft. Dit heeft de overkoepelende zorginstelling Pieter van Foreest bekendgemaakt.

Het zijn niet de eerste gevallen van corona bij de zorginstelling. Zo maakte het bedrijf vorige week bekend dat er twee bewoners van locatie Weidevogelhof in Pijnacker waren besmet, net als een bewoner van de Veenhage in Nootdorp. De eerste besmettingen bij Pieter van Foreest waren ook in Westland, bij huizen in 's-Gravenzande en De Lier.

Meerdere buslijnen Arriva vervallen door coronavirus

Busmaatschappij heeft de dienstregeling door het coronavirus verder aangepast. Met ingang van maandag rijden er op diverse lijnen geen bussen meer. Het gaat om lijn 39 in Katwijk, lijn 210 en 510 tussen Oegstgeest en Leiden, lijn 221 tussen Noordwijk en Leiden, lijn 230 tussen Katwijk en Leiden, lijn 247 tussen Nieuwveen en Alphen aan den Rijn, lijn 250 tussen Lisse en Leiden en lijn 266 tussen Roelofarendsveen en Leiden. Ook de nachtlijn 800 tussen Leiden en Zoetermeer rijdt niet meer.

Daarnaast heeft Arriva op andere lijnen de dienstregeling aangepast. Zo rijden de bussen op lijn 187 van Leiden naar Heineken de korte ritten niet meer, het alternatief hiervoor is lijn 7. Op lijn 383 rijden de bussen van Krimpen aan den IJssel niet meer naar Den Haag, maar stoppen deze op station Lanselingerland. Reizigers naar Den Haag moeten hier overstappen. Op lijn 385 wordt alleen nog tussen Noordwijk en Sassenheim gereden. Reizigers van en naar Den Haag moeten op Sassenheim of Leiden overstappen.

Man laat 11-jarige dochter autorijden om wat leuks te doen

Een man uit Rijswijk heeft zondag een bijzondere manier bedacht om zijn 11-jarige dochter te vermaken in de coronacrisis. Hij liet haar op weg naar de supermarkt om boodschappen doen een stukje autorijden. Een politieagent was toevallig in de buurt en zag de wel heel jonge bestuurster. Tegen de agent zei de vader dat zijn dochter wel wat leuks verdiende in deze vervelende coronatijd. De vader kreeg een boete voor het laten rijden van zijn dochter.

Leidse Museumnacht gaat niet door

De Museumnacht in Leiden is geannuleerd. Het evenement zou begin juni worden gehouden. 'De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers is altijd onze grootste prioriteit geweest, nu wij hier niet langer garant voor kunnen staan hebben wij dan ook besloten de Museumnacht te annuleren', zegt de organisatie.

'Wij willen graag alle partijen die betrokken zijn geweest bij de organisatie van de Museumnacht 2020 bedanken. Geen zorgen, achter de schermen zijn wij alweer hard bezig met de volgende editie! De Museumnacht zal plaatsvinden op 5 juni 2021 en we hopen jullie hier allen te zien.'

Nederlands luchtruim is leeg

Een bijzonder moment zondagavond: het Nederlandse luchtruim was helemaal leeg.

Leids stelletje mag Peru uit en terug naar Nederland

Vorige week schreven we over Frank en Marike uit Leiden die vastzaten in Peru tijdens de lockdown daar. Twee weken zaten ze vast in een hostel in Lima. Ze mochten niet naar buiten en op straat patrouilleerden het leger. Het was zelfs zo streng dat mensen die iets na 20.00 uur ’s avonds met hun hond een rondje gingen lopen werden opgepakt.

Het duo heeft goed nieuws gekregen. Ze mogen vandaag met de eerste repatriëringsvlucht vanuit het Zuid-Amerikaanse land naar huis. In Peru zitten ongeveer 650 Nederlanders vast sinds de landelijke Lockdown.

Speciale corona-lijn voor ouderen met migratieachtergrond

Er is een speciale hulplijn voor ouderen met een migratieachtergrond geopend. Zij kunnen hier terecht voor al hun vragen over het coronavirus, of om gewoon een praatje te maken. Bij de nieuwe lijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB werken vrijwilligers die zelf ook een migratieachtergrond hebben.

De ouderenorganisatie opende op 16 maart al een algemene corona-lijn, maar de organisatie besloot om ook een lijn voor mensen met een migratieachtergrond te openen. 'In deze tijd van het coronavirus, waarin senioren een risicogroep vormen, is het van belang dat alle senioren in Nederland de informatie krijgen die ze nodig hebben', legt directeur Manon Vanderkaa uit. Het nummer van de nieuwe hulplijn is 030-3400600.

Vertrouwen ebt weg bij winkeliers, horeca en reisbranche

Ondernemers in de horeca, reisbranche en in de detailhandel hebben steeds minder vertrouwen in de economie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schatten zij het economisch klimaat in de komende maanden aanzienlijk negatiever in, vermoedelijk als gevolg van het nieuwe coronavirus. Het CBS merkt op dat de enquête over de maand maart al grotendeels ingevuld was voordat het kabinet op 12 maart strenge maatregelen aankondigde om de verspreiding van het virus in te dammen. Ondernemers die de vragen na die datum beantwoordden waren volgens het statistiekbureau in doorsnee nog pessimistischer over de toekomst.

De laatste keer dat de detailhandel, de horeca en de reisbranche alle drie negatief waren over het economisch klimaat was in december 2014. In de reisbranche steeg het aantal ondernemers dat een verslechtering van het economisch klimaat verwacht het snelst. Circa 80 procent van de ondervraagden oordeelde negatief over het economische klimaat. Bij de horeca ging het vooralsnog om drie op de tien ondernemers die een verslechtering van het economisch klimaat voorzagen in de komende drie maanden.

In de detailhandel verwachtte in maart per saldo 11 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. Sinds de start van de waarneming waren detailhandelsondernemers alleen in maart 2013 negatiever.

Politie deelt enkele tientallen boetes uit

Agenten en handhavers in de regio hebben dit weekend enkele tientallen boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de beperkende maatregelen hielden. Dat zegt de politie. Over het algemeen zegt een woordvoerder dat mensen het prima deden. Mensen die zich niet aan de regels hielden kregen eerst een waarschuwing. Wie daarna nog steeds de regels overtrad ging naar huis met een boete.

Meldpunt zorgmedewerkers voor tekorten beschermingsmiddelen

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 heeft een meldpunt gelanceerd voor zorgmedewerkers om het tekort aan beschermingsmiddelen in kaart te brengen. Vanuit het hele land komen signalen dat er onvoldoende mondmaskers zijn. Medewerkers kunnen tot donderdag een enquête invullen, en die uitkomsten zullen donderdag besproken worden tijdens een overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Net als in veel andere landen is er in Nederland een tekort aan beschermende middelen. Door het coronavirus is de vraag groot. Nederland ontving zaterdag een zending van 600.000 mondmaskers uit China, maar deze werden afgekeurd door het ministerie.

'Aantal ziekenhuisopnames in Zuid-Holland stijgt snel'

Het aantal ziekenhuisopnames in Zuid-Holland stijgt snel, zegt Jacco Wallinga van het RIVM tegen de NOS. Wallinga noemt dat verontrustend en 'echt iets om de gaten te houden'. Wallinga is hoofd van de afdeling modellering infectieziekten bij het RIVM. Hij houdt zich bezig met het analyseren van de snelheid waarmee het coronavirus zich in Nederland verspreidt.

Een van de isolatiekamers in het Reinier de Graafziekenhuis | Foto: Omroep West

Minister Van Rijn praat met Chinese ambassadeur over mondkapjes

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg sprak zondag in Den Haag met de Chinese ambassadeur over de zending van afgekeurde mondkapjes uit China. De kwaliteit van van de honderdduizenden maskers was onder de maat. China is op dit moment het enige land dat grote hoeveelheden mondmaskers kan leveren die gebruikt worden ter bescherming tegen het coronavirus.

Kermisexploitanten hebben het (ook) moeilijk

Door de beperkende maatregelen die door de overheid zijn ingesteld, zijn ook alle kermissen afgelast. Dat zorgt voor grote problemen bij de kermisexploitanten. Exploitant Jan Vermolen uit Den Haag zegt dat veel exploitanten hun laatste geld net hadden geïnvesteerd in de attracties, omdat het seizoen op het punt stond te beginnen.