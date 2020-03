Coronavirus: Vertrouwen ebt weg bij winkeliers, horeca en reisbranche

De belangrijkste punten van vandaag:

In Nederland zijn 771 mensen overleden aan het virus.

Zondagavond lagen bijna duizend patiënten op de intensive care.

Sinds zaterdag zijn er 1104 geregistreerde besmettingen bijgekomen.

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Brabant neemt af, in Zuid-Holland neemt het flink toe.

Leidse Museumnacht gaat niet door

De Museumnacht in Leiden is geannuleerd. Het evenement zou begin juni worden gehouden. 'De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers is altijd onze grootste prioriteit geweest, nu wij hier niet langer garant voor kunnen staan hebben wij dan ook besloten de Museumnacht te annuleren', zegt de organisatie.

'Wij willen graag alle partijen die betrokken zijn geweest bij de organisatie van de Museumnacht 2020 bedanken. Geen zorgen, achter de schermen zijn wij alweer hard bezig met de volgende editie! De Museumnacht zal plaatsvinden op 5 juni 2021 en we hopen jullie hier allen te zien.'

Nederlands luchtruim is leeg

Een bijzonder moment zondagavond: het Nederlandse luchtruim was helemaal leeg.

Leids stelletje mag Peru uit en terug naar Nederland

Vorige week schreven we over Frank en Marike uit Leiden die vastzaten in Peru tijdens de lockdown daar. Twee weken zaten ze vast in een hostel in Lima. Ze mochten niet naar buiten en op straat patrouilleerden het leger. Het was zelfs zo streng dat mensen die iets na 20.00 uur ’s avonds met hun hond een rondje gingen lopen werden opgepakt.

Het duo heeft goed nieuws gekregen. Ze mogen vandaag met de eerste repatriëringsvlucht vanuit het Zuid-Amerikaanse land naar huis. In Peru zitten ongeveer 650 Nederlanders vast sinds de landelijke Lockdown.

Speciale corona-lijn voor ouderen met migratieachtergrond

Er is een speciale hulplijn voor ouderen met een migratieachtergrond geopend. Zij kunnen hier terecht voor al hun vragen over het coronavirus, of om gewoon een praatje te maken. Bij de nieuwe lijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB werken vrijwilligers die zelf ook een migratieachtergrond hebben.

De ouderenorganisatie opende op 16 maart al een algemene corona-lijn, maar de organisatie besloot om ook een lijn voor mensen met een migratieachtergrond te openen. 'In deze tijd van het coronavirus, waarin senioren een risicogroep vormen, is het van belang dat alle senioren in Nederland de informatie krijgen die ze nodig hebben', legt directeur Manon Vanderkaa uit. Het nummer van de nieuwe hulplijn is 030-3400600.

Vertrouwen ebt weg bij winkeliers, horeca en reisbranche

Ondernemers in de horeca, reisbranche en in de detailhandel hebben steeds minder vertrouwen in de economie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schatten zij het economisch klimaat in de komende maanden aanzienlijk negatiever in, vermoedelijk als gevolg van het nieuwe coronavirus. Het CBS merkt op dat de enquête over de maand maart al grotendeels ingevuld was voordat het kabinet op 12 maart strenge maatregelen aankondigde om de verspreiding van het virus in te dammen. Ondernemers die de vragen na die datum beantwoordden waren volgens het statistiekbureau in doorsnee nog pessimistischer over de toekomst.

De laatste keer dat de detailhandel, de horeca en de reisbranche alle drie negatief waren over het economisch klimaat was in december 2014. In de reisbranche steeg het aantal ondernemers dat een verslechtering van het economisch klimaat verwacht het snelst. Circa 80 procent van de ondervraagden oordeelde negatief over het economische klimaat. Bij de horeca ging het vooralsnog om drie op de tien ondernemers die een verslechtering van het economisch klimaat voorzagen in de komende drie maanden.

In de detailhandel verwachtte in maart per saldo 11 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. Sinds de start van de waarneming waren detailhandelsondernemers alleen in maart 2013 negatiever.

Politie deelt enkele tientallen boetes uit

Agenten en handhavers in de regio hebben dit weekend enkele tientallen boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de beperkende maatregelen hielden. Dat zegt de politie. Over het algemeen zegt een woordvoerder dat mensen het prima deden. Mensen die zich niet aan de regels hielden kregen eerst een waarschuwing. Wie daarna nog steeds de regels overtrad ging naar huis met een boete.

Meldpunt zorgmedewerkers voor tekorten beschermingsmiddelen

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 heeft een meldpunt gelanceerd voor zorgmedewerkers om het tekort aan beschermingsmiddelen in kaart te brengen. Vanuit het hele land komen signalen dat er onvoldoende mondmaskers zijn. Medewerkers kunnen tot donderdag een enquête invullen, en die uitkomsten zullen donderdag besproken worden tijdens een overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Net als in veel andere landen is er in Nederland een tekort aan beschermende middelen. Door het coronavirus is de vraag groot. Nederland ontving zaterdag een zending van 600.000 mondmaskers uit China, maar deze werden afgekeurd door het ministerie.

'Aantal ziekenhuisopnames in Zuid-Holland stijgt snel'

Het aantal ziekenhuisopnames in Zuid-Holland stijgt snel, zegt Jacco Wallinga van het RIVM tegen de NOS. Wallinga noemt dat verontrustend en 'echt iets om de gaten te houden'. Wallinga is hoofd van de afdeling modellering infectieziekten bij het RIVM. Hij houdt zich bezig met het analyseren van de snelheid waarmee het coronavirus zich in Nederland verspreidt.

Een van de isolatiekamers in het Reinier de Graafziekenhuis | Foto: Omroep West

Updates in het Engels

Minister Van Rijn praat met Chinese ambassadeur over mondkapjes

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg sprak zondag in Den Haag met de Chinese ambassadeur over de zending van afgekeurde mondkapjes uit China. De kwaliteit van van de honderdduizenden maskers was onder de maat. China is op dit moment het enige land dat grote hoeveelheden mondmaskers kan leveren die gebruikt worden ter bescherming tegen het coronavirus.

Kermisexploitanten hebben het (ook) moeilijk

Door de beperkende maatregelen die door de overheid zijn ingesteld, zijn ook alle kermissen afgelast. Dat zorgt voor grote problemen bij de kermisexploitanten. Exploitant Jan Vermolen uit Den Haag zegt dat veel exploitanten hun laatste geld net hadden geïnvesteerd in de attracties, omdat het seizoen op het punt stond te beginnen.