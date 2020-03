Kermisexploitant: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

We rijden al zeven generaties op kermissen, maar wat we nu meemaken ... nee, dat is nog nooit eerder voorgekomen.' Voor de deur van de woonwagen in Den Haag staat één van zijn carrousels, ingepakt en levenloos. Een andere staat opgeslagen in Alphen aan den Rijn en de rest in Apeldoorn. De inkomsten zijn volledig weggevallen. Eigenlijk zou hij nu aan het opbouwen zijn voor de Koningskermis op het Malieveld, maar die is afgelast. Ook de najaarskermis in Den Haag gaat niet door.

'Het echt klote', zegt Vermolen. 'Ik heb ook twee zoons die hun geld verdienen op de kermis, dat staat allemaal stil. Bij de collega's staat ook alles stil. Nederland kent ruim negenhonderd gezinnen die rondreizen van kermis naar kermis met hun attracties. 'Gezinnen hebben vaak hun laatste geld geïnvesteerd in de attractie, want ze staan aan het begin van het seizoen.' Twintig exploitanten moesten ook hals over kop vertrekken uit Praag waar ze net hadden opgebouwd toen de kermis moest sluiten.

Zoveel mogelijk uitslapen

Het gezin Vermolen probeert de dag zoveel mogelijk slapend door te komen. 'We proberen echt zo lang mogelijk uit te slapen, zodat de dag zo kort mogelijk duurt. En we proberen oplossingen te bedenken wat we eventueel kunnen betekenen voor de samenleving.' Dan doelt hij op de grote wagens die hij heeft staan. Kermisexploitanten hebben vaak ook grote loodsen. 'Als we wat kunnen doen, laat ze maar bellen.'

Jan's zoon Frederico krijgt in mei een kindje met zijn vrouw. 'In die rust... ik vind het maar niks. Ik zou het liefst willen dat het in de drukte en kermislawaai komt zoals wij allemaal zijn geboren. Dat hoort erbij. Maar dat zal nu niet gebeuren,' zegt Frederico teleurgesteld.

Pretpark in één dag open

Niemand weet hoe lang het allemaal nog gaat duren. Maar als alle beperkingen worden opgeheven kan Jan Vermolen meteen weer aan de slag: 'Dat is het mooie aan ons beroep. We kunnen een compleet pretpark in een dag opbouwen. Dus als we vanavond om 22 uur te horen krijgen dat we weer mogen draaien, dan gaan we morgen open.'