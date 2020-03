Hond verdrinkt: 'Kon niet tegen de sterke stroming in zwemmen'

Een vrouw is gewond geraakt toen ze probeerde haar hond te redden uit het water bij restaurant De Knip in Voorschoten. Het hondje is daarbij overleden.

Frank van Marwijk uit Voorschoten liep toevallig met zijn twee kinderen langs. 'Wij zagen de hond van de brug naar beneden vallen. Eerst hing hij nog aan zijn riem, maar de man riep naar zijn vrouw dat ze hem moest laten vallen. De hond dreef onder de brug door en kon niet tegen de sterke stroming in zwemmen.'

Eerst is geprobeerd de hond te roepen maar die bleef op zijn plek. 'Het baasje ging toen naar de andere kant en is daar het water ingesprongen.' Zij kwam vervolgens zelf in de problemen omdat het water erg koud is. 'Ik heb toen 112 gebeld en we zijn gaan helpen', vertelt Frank.

Hond gereanimeerd

'Samen met de baas hebben we geprobeerd de hond te reanimeren, maar hoe doe je dat? We hebben hem op zijn kop gehouden, op hem geduwd en hem aangesproken. Dit hielp allemaal niet. Toen heb ik aan het baasje geadviseerd om de hond te beademen via de neus. Dat heeft hij toen geprobeerd, maar dit hielp ook niet.'

Politie, brandweer en ambulance hebben meteen de vrouw geholpen toen ze aankwamen. Zij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Voor de hond was het al te laat, aldus Frank.