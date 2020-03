Poolwind en heldere lucht zorgen voor koudste nacht in meer dan jaar

In Voorschoten vroor het afgelopen nacht 4,2 graden. Hiermee was het de koudste nacht in meer dan een jaar, vertelt weerman Huub Mizee. 'Het is heel bijzonder dat het nu nog zo koud is. En we krijgen nog twee heldere nachten, dus misschien gaan we hier nog wel onder.'

De koude nachten komen door de wind die op het moment uit het noorden komt. 'Normaal komt de wind dan uit de buurt van IJsland', legt de weerman van Omroep West uit. 'Maar nu komt deze echt uit de poolstreken en daarom is het nu echt heel koud. Dat merkte je zondag ook al. Toen viel er her en der zelfs natte sneeuw.'

De -4,2 graden in Voorschoten is de officiële temperatuur die op anderhalve meter hoogte wordt gemeten. Vlak boven de grond vroor het zelfs zes graden. Het is meer dan een jaar geleden dat het zo koud is geweest. 'Het laagterecord voor de afgelopen winter stond op -3,6 graden, in de nacht van 25 op 26 februari. Dus het is al meer dan een jaar niet zo koud geweest. En we krijgen nog twee nachten dat het dit weer wordt. De nachten zijn helder, dus het wordt spannend of we nog onder de -4,2 graden gaan.'

Overwegend zonnig

Mizee heeft voor de mensen die niet van de kou houden goed nieuws. 'Richting het weekend wordt het langzaam warmer, en in het weekend lopen de temperaturen mogelijk zelfs nog iets verder op. Verder hebben we weinig neerslag en blijft het overwegend zonnig.'