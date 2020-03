Verdachte brandstichting CBR koerst af op tbs met dwangverpleging

Deskundigen adviseren tbs met dwangverpleging voor de 39-jarige Ahmad B. die verdacht wordt van brandstichting bij het CBR in Rijswijk, in januari. Dat bleek dinsdag tijdens een eerste inleidende zitting in de Haagse rechtbank. De motieven van de Syriër zijn nog altijd onduidelijk. B. was vanwege het coronavirus in zijn cel gebleven.

De Syriër zou op 3 januari rond 7.45 met benzine brand hebben gesticht in het examencentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de Lange Kleiweg in Rijswijk. De brandweer had het vuur snel onder controle, er vielen geen gewonden en B. kon gelijk worden aangehouden. Wel was de schade zo groot dat examens moesten worden afgelast.

Wat B. tot zijn daad zou hebben gedreven werd dinsdag niet duidelijk in de rechtszaal. De man uit Aleppo is onderzocht door verschillende deskundigen. Die concluderen dat hij verminderd toerekingsvatbaar is. Volgens hen is B. psychisch kwetsbaar en heeft hij een verminderde realiteitszin. Daarmee is het risico op herhaling groot. Zij adviseren de rechtbank daarom om tbs met dwangverpleging op te leggen. Ook zou B. last hebben van geheugenverlies, al hebben de deskundigen daarvoor geen bewijs kunnen vinden.

Pieter Baan Centrum

De advocaat van B., die ook niet aanwezig was vanwege het coronavirus, wilde dat zijn cliënt verder onderzocht zou worden in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere. Het zou B. moeten helpen in te zien dat hij een behandeling nodig heeft. 'Nu laat hij dat niet toe', volgens de rechter. 'Hij heeft het niet op met onderzoek en wil gewoon naar huis, maar dat zit er niet in.'

Mocht B. daarover van gedachte veranderen, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat hij in plaats van een verplichte behandeling, naast een celstraf niet gedwongen verpleegd hoeft te worden. Ook wil de verdediging dat er meer onderzoek wordt gedaan naar zijn achtergrond, door met zijn familie te praten.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet niks in een opname voor B. 'Het rapport van de deskundigen is overduidelijk', zegt de officier. Daarbij is er nauwelijks contact met de familie van B. Ook de rechtbank wijst het verzoek voor een opname af. Zij vinden dat het advies van de deskundigen goed genoeg onderbouwd is. 'De argumenten van de verdediging maken dat niet anders.'

De zaak is daarmee klaar om inhoudelijk behandeld te worden. Maar in tijden van corona blijkt het lastig om een datum te vinden, zei de voorzitter van de rechtbank. 'Of we binnen drie maanden tot een behandeling kunnen komen, ik hoop het. We zullen er naar streven.'

Drie maanden

Binnen drie maanden moet de zaak sowieso opnieuw voor de rechter komen omdat er, volgens de wet, dan opnieuw over het voorarrest van de verdachte moet worden beslist. B. blijft tot die tijd vastzitten. Momenteel zit hij in de cel in Zaanstad.

