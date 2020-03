Tim en Ellen uit Leiden zijn besmet: 'Alles doet pijn, je voelt je compleet ellendig'

Tim liep het virus als eerste op. 'Hij heeft aanvankelijk in een kamer opgesloten gezeten in de hoop dat hij mij niet zou besmetten. Maar uiteindelijk hebben we het beiden gekregen', zegt Ellen.

De huisarts zit dus noodgedwongen thuis in een voor de zorg zo drukke periode. 'Met alle rumoer die om mij heen is, zou ik graag een steentje willen bijdragen, maar dat gaat niet. Dus ik volg alles vanaf de zijlijn.'

Ellende

Tim is behoorlijk geschrokken van de impact van de ziekte. 'Ik heb tien à elf dagen 38 tot 40 graden koorts gehad, ik kan mij niet herinneren dat ik ooit zo ziek ben geweest. Van ellende weet je niet meer wat je moet doen of wat je kan doen. Alles doet pijn, nadenken wordt lastig en je voelt je echt compleet ellendig. Het is echt een heftig virus dit. Dat had ik niet verwacht.'

Ellen waarschuwt daarom nog eens: 'We moeten heel voorzichtig met dit virus zijn en het dus niet onderschatten. Ook jonge mensen kunnen er best behoorlijk ziek van worden.'

Lees al het nieuws over het coronavirus in onze regio in ons liveblog.