Coronavirus: testcapaciteit wordt verviervoudigd, RIVM start onderzoek naar groepsimmuniteit

Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van een besmetting met COVID-19 is met 175 gestegen tot 1039. Dat zegt het RIVM. Er liggen op dit moment meer dan 1.000 besmette mensen op de ic's. Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge geven vanavond een persconferentie.

De belangrijkste zaken van vandaag:

Inmiddels zijn er al 1900 ic-bedden gecreëerd.

Noodmaatregelen corona verlengd tot 28 april.

Dodental door coronavirus stijgt met 175 naar 1039.

'Leeftijd speelt grote rol bij sterfte coronavirus'

RIVM start onderzoek naar groepsimmuniteit

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het nieuwe coronavirus. Hiervoor worden zesduizend mensen uitgenodigd uit het hele land en van alle leeftijdsgroepen. Op meerdere momenten, verspreid over de komende maanden meet het RIVM afweerstoffen in het bloed. Met de resultaten wil het RIVM meer te weten komen over de verspreiding van het virus en de opbouw van groepsimmuniteit bij alle leeftijden.

Het onderzoek wordt een aantal keren herhaald. Na elke ronde kunnen de onderzoekers volgens het RIVM meer te weten komen over de opbouw van groepsimmuniteit in de bevolking. Ook wordt onderzocht hoe lang die afweerstoffen in het bloed blijven en of ze van goede kwaliteit zijn. Hieruit moet ook duidelijk worden of op langere termijn een tweede infectie voorkomen kan worden. Het onderzoek duurt in totaal anderhalf jaar. Het RIVM verwacht de resultaten van de eerste ronde in mei. De deelnemers zijn mensen die eerder meededen aan het PIENTER-onderzoek. PIENTER is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de afweer tegen infectieziekten.

Kabinet mikt op 2400 ic-bedden op zondag

Komende zondag moeten er 2400 patiënten terechtkunnen op de intensive care. Dat hebben alle betrokkenen afgesproken, zegt 'coronaminister' Hugo de Jonge. Er staan nu al 1900 bedden klaar, zegt hij.

Tot afgelopen week leken er maar ruim duizend ic-bedden nodig voor patiënten met het coronavirus, naast de ruime vijfhonderd bedden die nodig zijn voor andere ernstige klachten. Maar de vooruitzichten zijn de voorbije dagen verslechterd.

Betaald voetbal ligt minimaal stil tot 1 juni

Vanwege de verlenging van de noodmaatregelen in strijd tegen het coronavirus ligt ook het betaald voetbal tot zeker 1 juni stil. Ook het spelen zonder publiek is volgens Rutte geen optie.

'Testcapaciteit wordt verviervoudigd'

Vanaf aanstaande maandag wordt gestart met het testen van zorgpersoneel dat niet in ziekenhuizen werkt. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat de testcapaciteit binnen enkele weken wordt verviervoudigd. Momenteel kunnen er 4000 tests per dag worden afgenomen. Dat zal volgens de minister de komende tijd oplopen tot 17.500 stuks, met een maximum van 29.000 tests. 'Dan kunnen we ook mensen buiten de zorg gaan testen.'

In de persconferentie zei De Jonge dat het 'piept en kraakt' in de zorg, maar dat de ziekenhuizen enorm gedreven zijn om het virus te verslaan.

Noodmaatregelen corona verlengd tot 28 april

De noodmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus blijven zeker nog tot 28 april van kracht. Dat maakte premier Mark Rutte bekend op een persconferentie na afloop van een beraad van de Ministriële Commissie Crisisbeheersing. Scholen en horeca blijven daardoor nog zeker vier weken dicht.

Premier Rutte verwacht dat er ook na 28 april nog maatregelen van kracht zullen zijn. 'Maak daarom nog geen plannen voor de meivakantie', riep Rutte op. 'We gaan dan niet ineens terug naar de normale situatie.'

Koning belt de ANWB

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag gebeld met de ANWB. Hij sprak met hoofddirecteur Frits van Bruggen en directeur hulpverlening Rian Vreeburg. Ze vertelden de koning onder meer over de manier waarop de ANWB Alarmcentrale zich inzet om samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse andere organisaties de 21.000 gestrande Nederlanders uit het buitenland terug te halen. Ook werd de rol van de medewerkers op de buitenlandse steunpunten besproken.

De koning sprak volgens de ANWB zijn lof uit hoe zoveel partijen in deze logistieke mega-operatie met elkaar samenwerken onder moeilijke omstandigheden, met zorg voor de gestrande reizigers. Hij toonde zich ook dankbaar voor al het werk dat de ANWB doet om Nederland ook nu in beweging te houden. De directie heeft laten weten de aandacht en de betrokkenheid van de koning zeer te waarderen.

Operazangeres zingt kunst toe in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen

Museum Beelden aan Zee in Scheveningen is net als veel andere musea alleen virtueel te bezoeken wegens de uitbraak van het coronavirus. Maar behalve dat ook dit museum bezoekers online een kijkje laat nemen bij de kunst in huis, laat het de daar geëxposeerde beelden ook toezingen, door operazangeres Francis van Broekhuizen.

Wandelend tussen de beelden van de Franse Germaine Richier brengt Van Broekhuizen, in een speciaal gemaakte video van het museum, Giacomo Puccini's Vissi d'Arte ten gehore, een stuk met de woorden 'Ik leefde voor de kunst'.

HMC gaat koorts meten bij binnenkomst

HMC gaat vanaf 1 april iedereen controleren op koorts die het ziekenhuis binnenkomt. Bij de ingang van iedere locatie wordt de temperatuur van patiënten, bezoekers en leveranciers gemeten.

Grootschalige bingo in de gemeente Katwijk

In de gemeente Katwijk wordt komende week een grootschalige bingo georganiseerd. Ouderen mogen in verband met de coronamaatregelen de deur niet uit, dus organiseert burgerinitiatief Maatjesopmaat in samenwerking met RTV Katwijk en de Katwijksche Post een thuis-bingo.

In totaal worden er 6500 bingokaarten rondgebracht in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk. Van maandag 6 april tot en met zaterdag 12 april worden er elke dag tussen 17.00 en 18.00 uur live op RTV Katwijk (zowel op radio als tv) vier nummers getrokken. Een week later verschijnen de getrokken cijfers ook in de Katwijksche Post, zodat je ook mee kunt doen als je de live-uitzending van RTV Katwijk hebt gemist. Mensen die bingo hebben kunnen bellen naar de radio en één van de gesponsorde prijzen winnen.

Bijna miljoen euro schade voor Leidse Pieterskerk

De Pieterskerk in Leiden heeft door de coronacrisis een omzetderving van bijna negenhonderdduizend euro, schrijft mediapartner Sleutelstad. 'Nu al', zegt directeur Frieke Hurkmans. 'De agenda is van maart tot en met juni helemaal leeggemaakt. Dat heeft enorme consequenties. En als het nog langer duurt gaan we vet over het miljoen heen.' Toch toont ze zich strijdbaar als altijd: 'We gaan zorgen dat de 900 jaar oude dame volgend jaar haar verjaardag kan vieren.' De Pieterskerk werd in 1121 gebouwd.

'Steffie' helpt verstandelijk beperkten corona te begrijpen

Online-uitleghulp Steffie helpt mensen met een verstandelijke beperking of laaggeletterdheid het coronavirus te begrijpen. De website, corona.steffie.nl, is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Steffie is een bekende onlinehulp voor mensen met een beperking. Zo legt ze uit hoe het maken van een doktersafspraak, met het openbaar vervoer reizen en geldzaken regelen gaat. Nu is ze ook ingezet om het coronavirus begrijpelijk te maken.

Op de website staan geschreven teksten, maar Steffie leest ook alles voor, bijvoorbeeld hoe je symptomen kan herkennen en hoe je het beste je handen kan wassen. Ook worden tips gegeven om een dagplanning te maken.

Tientallen boetes in Veiligheidsregio Haaglanden

Volgens Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, houdt het overgrote deel van de inwoners zich aan de landelijke richtlijnen. Remkes ziet een duidelijke verbetering na vorige week. 'Van de chaos en daarmee gevaar voor de volksgezondheid die vorig weekend ontstond omdat veel mensen dezelfde plannen hadden om een frisse neus te halen, was dit weekend in onze regio al geen sprake meer. Dit blijft de komende tijd overigens wel een belangrijk aandachtspunt voor de handhaving.'

Toch is er volgens Remkes nog steeds een aantal groepen dat zich onverantwoord gedraagt door met teveel mensen te dicht op elkaar te staan of die oproepen doen op social media die er toe leiden dat de mensen die er gehoor aan geven in een gevaarlijke situatie belanden. De afgelopen dagen zijn daarom tientallen mensen beboet in de Veiligheidsregio Haaglanden. Het gaat om boetes tot 400 euro. Meerdere ondernemers zijn op basis van een noodbevel gedwongen hun activiteiten met onmiddellijke ingang te staken.

Meer ziekenhuisopnames en sterftecijfer boven de 1.000

Er zijn weer meer nieuwe patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Dat meldt het RIVM. Het gaat om 722 nieuwe gevallen. Gisteren werden er 507 nieuwe patiënten gemeld.

Het aantal doden is met 175 gestegen. Dat is een heel stuk meer dan gisteren, toen er 93 sterfgevallen werden gemeld. In totaal zijn er 1039 mensen overleden aan corona. Waarschijnlijk zijn het er meer, omdat mensen die overlijden zonder dat ze getest zijn niet mee worden geteld.

Het RIVM hanteert vanaf vandaag een nieuwe methode om corona-patiënten te tellen. Er wordt gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Volgens de instelling geeft dat een beter beeld.

Burgerzaken gemeente Alphen dicht

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten dat burgerzaken op werkdagen alleen nog op afspraak werkt. Op die manier hoopt de gemeente verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel geldt ook voor vrijdagavond.

De weekendopenstelling is ook door de gemeente Alphen aangepast. Voorlopig is burgerzaken op zaterdag gesloten.

Winkels balen van foutieve sluitingsmelding op Google

Diverse bedrijven in het Westland zijn de afgelopen dagen niet blij geweest met Google. De zoekservice gaf aan dat winkels als hobbywinkel Westland en Krijn Kuyvenhoven Herenmode in Monster tijdelijk gesloten zouden zijn. Maar niets bleek minder waar.

Onderneemster Truus Storm van hobbywinkel Westland kwam er pas achter dat de informatie op Google niet klopte, toen een klant haar daar op aansprak, vertelt ze aan mediapartner WOS. Ze deed verwoede pogingen om de informatie op Google aan te passen, maar dagenlang bleef de foutieve melding staan.

Inmiddels kunnen Storm en andere ondernemers opgelucht ademhalen. Google heeft sinds kort namelijk een andere melding bij de openingstijden neergezet. In plaats van 'Tijdelijk gesloten' staat er nu: 'De openingstijden of dienstverlening kunnen anders zijn vanwege COVID-19'.

Politie: beste taxichauffeurs, kom niet naar Den Haag

De politie riep taxichauffeurs dinsdag op om niet naar Den Haag te komen om te demonstreren, maar om thuis te blijven. De gemeente gaf maandag geen toestemming voor het protest, dat op de sociale media was aangekondigd. De gemeente laat dinsdagmiddag weten dat de taxichauffeurs gehoor hebben gegeven aan de oproep van de politie.

Nu meer dan duizend coronapatiënten op ic's

Op de ic-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu ruim duizend coronapatiënten. Dat meldt de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) op de site. Dinsdag rond 10.00 uur was er sprake van 1047 bewezen coronapatiënten. Zondagavond waren het er nog 982.

Volgens de cijfers zijn er nu 73 intensivecareafdelingen met tenminste één bewezen besmetting. Tot nu toe was voor in totaal 1356 mensen met corona een opname op de ic noodzakelijk.

De Nederlandse ic's registreren deze opnames sinds de corona-uitbraak eind februari. Het is de bedoeling dat binnen een week 2400 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, maandag tegen de NOS.

Gegevens bij NICE kunnen overigens achterlopen op het werkelijke aantal, onder meer door drukte in ziekenhuizen, of vertraging in de binnenkomende gegevens.

Nieuwe werktijdverkortingsregeling vanaf 6 april beschikbaar

Volgende week kunnen bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Uitvoeringsorganisatie UWV streeft ernaar de loketten vanaf maandag 6 april open te hebben. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Bedieningstijden van Rijnlandse sluizen aangepast

Ouders en scholen vrezen leerachterstanden door coronacrisis

Schoolleiders en ouders zijn tevreden over de wijze waarop het lesgeven op afstand verloopt, maar toch vrezen ze dat er door de coronacrisis leerachterstanden ontstaan. Dat melden de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en Ouders en Onderwijs op basis van peilingen die ze hebben uitgevoerd.

Van de ouders maakt 40 procent zich voor de langere termijn zorgen over de gevolgen voor de ontwikkeling van hun kind. Van de schoolleiders in het basisonderwijs denkt driekwart dat een langere periode van afstandsonderwijs leerachterstanden veroorzaakt.

'Leeftijd speelt grote rol bij sterfte coronavirus'

Het risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden vanwege het coronavirus of er aan te overlijden is fors hoger bij patiënten van middelbare leeftijd of ouder. Dat melden onderzoekers in het medisch tijdschrift The Lancet Infectious Diseases.

De wetenschappers baseren zich op ruim 70.000 klinisch vastgestelde besmettingsgevallen in China en 689 geïnfecteerden die gerepatrieerd werden uit de stad Wuhan. In Wuhan dook het virus voor het eerst op in december.

Uit het onderzoek blijkt dat het sterftecijfer sterk toenam bij patiënten op leeftijd. Waar het gemiddelde sterftecijfer op 1.38 procent lag, was dat bijna acht procent voor geïnfecteerden die tachtig waren of ouder.

Longverpleegkundige voelt zich geen held: 'Ik doe gewoon mijn werk'

In de strijd tegen het coronavirus zijn ze de soldaten in de frontlinie: de verpleegkundigen in de Nederlandse ziekenhuizen. Sinds de uitbraak zijn ze uitgegroeid tot onze helden. Toch denkt de 25-jarige Anouk Vuik van het Groene Hart Ziekenhuis daar zelf anders over. Zij vindt dat ze gewoon haar werk doet. Ook al is dat op de covid 19-afdeling. Lees hier haar verhaal.