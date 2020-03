Anderhalve meter afstand: voor de één heel normaal, voor de ander een hele opgave

'Rond de evenaar komen mensen dichter bij elkaar. Neem bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Wanneer je daar in een lege bus zit en er komt een passagier bij, dan is diegene geneigd om te kiezen voor de zitplaats naast jou. Het is namelijk onvriendelijk om niet naast iemand te gaan zitten.'

'Maar ook in Griekenland en Italië zijn mensen gewend weinig afstand te nemen. Ook raken mensen elkaar daar veel vaker aan. Dat is allemaal cultureel bepaald. Hoe warmer het klimaat, hoe dichter bij elkaar mensen komen, lijkt het. Je zou het eerder andersom verwachten. Maar een echte duidelijke verklaring is daar niet voor.'

Stad en platteland

'In West-Europa zijn er ook weer onderlinge verschillen in contact. Zo zijn Fransen en Belgen gewend om elkaar bij elke ontmoeting een hand te geven. Hier doen veel mensen dat niet. Amerikanen daarentegen zijn weer gewend om grotere afstand te houden tot mensen met wie ze praten.'

Maar ook binnen een land kunnen er culturele verschillen bestaan. 'In steden komen mensen dichter bij elkaar, terwijl op het platteland meer fysieke afstand is.'

Namasté

Die verplichte anderhalve meter afstand biedt ook nieuwe communicatiemanieren, aldus Van Marwijk. 'Zo wordt de namasté uit India overgenomen als begroeting. We moeten toch wat, aangezien de elleboogstoot van Rutte niet meer mag met die anderhalve meter afstand.'

Namasté | Foto ter illustratie: PXHere

Ook buiten een frisse neus halen is nu anders. 'Normaal loop je vlak langs elkaar en kijken mensen elkaar nauwelijks aan. Nu is het soms even puzzelen voor mensen of ze elkaar met voldoende afstand kunnen passeren.' Maar deze fysieke afstand wordt op een andere manier gecompenseerd, schreef Van Marwijk eerder in een blog. 'Vaker dan ooit groeten passanten elkaar in dorpsstraten, in de parken en op het strand. Mensen glimlachen naar elkaar of steken een hand op ter verontschuldiging en als teken van onderling begrip. Het houden van afstand brengt ons op een bepaalde manier dichter bij elkaar.'

Hoe doen we dat na de coronacrisis?

En wat gebeurt er met de fysieke afstand zodra de coronacrisis voorbij is? Weten we tegen die tijd niet beter? Of het echt went weet Frank van Marwijk niet. 'Zo moest ik me laatst voorstellen en dat voelt toch nog steeds raar zonder een hand te schudden. Ook oogcontact is nu anders. Oogcontact op anderhalve meter is anders dan oogcontact dichtbij.'

'We hebben geen idee of deze regels blijven, omdat we het nu gewend zijn. Eigenlijk worden alle regels nu anders, maar cultuurverschillen krijg je er lastig uit. Het ware antwoord weten we niet.' Maar als dit nog even duurt wordt oud en nieuw een saai feestje, denkt Van Marwijk: 'We mogen dan niet zoenen, niet knuffelen, niet in de rij voor oliebollen en bepaald vuurwerk mag ook al niet meer.'

