Geniet van de mooiste vogels tijdens de vogeldemonstratie van Avifauna op TV West

In het TV West-programma 'Eruit op de Buis' zie je hoe een konijnenuil zich verstopt onder de grond en hoe de kleurrijke ara's over de vijver cirkelen. Tijdens het bekijken van de dieren word je ook nog eens helemaal bijgepraat, want medewerker Rob Baaijens vertelt de leukste weetjes over de verschillende vogels.

Ook andere parken uit de regio zullen aan bod komen in 'Eruit op de Buis'. Zo brengen we woensdag 8 april een bezoek aan het kleurrijke bloemenpark van Keukenhof in Lisse.

Nu door de coronamaatregelen de parken in de regio hun deuren hebben moeten sluiten voor het publiek, brengt Omroep West in 'Eruit op de Buis' de prachtige parken uit de regio bij jou thuis op de buis. Woensdag 1 april word je vermaakt met de vogeldemonstratie van Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Het programma 'Eruit op de buis' zie je woensdag 1 april op TV West om 17.00 uur, met een herhaling op ieder heel uur.

